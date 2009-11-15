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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۳۱

لاریجانی:

مرحوم شاهرخی بخشی ممتاز از ادبیات و شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است

مرحوم شاهرخی بخشی ممتاز از ادبیات و شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است

رئیس مجلس شورای اسلام طی پیامی در گذشت مرحوم محمود شاهرخی شاعر پر توان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی در گذشت مرحوم محمود شاهرخی شاعر پر توان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس طی پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت و پیامی تسلیتی را به این منظور صادر کرد.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم محمود شاهرخی متخلص به جذبه شاعر پرتوان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و چهره ماندگار عرصه شعر آئینی و حماسی ضایعه‌ای توأم با غم و اندوه برای مردم بویژه جامعه فرهنگی و ادبی کشور را به همراه آورد.

آثار درخشان مرحوم شاهرخی بدون شک بخشی ممتاز از ادبیات و شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که در تاریخ به یادگار خواهد ماند. او شخصیتی متواضع و معلم پرتوان شاعران نسل انقلاب بود که این شاعران از ذهن و نبوغ سرشار او بهره‌های فراوان گرفتند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به مقام معظم رهبری، خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و ادبی کشور،‌ برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شیکبایی از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

 

کد مطلب 984000

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