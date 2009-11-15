تاکید لیبرمن بر ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" رهبر حزب راست افراطی "اسرائیل خانه ما" و وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با تاکید بر اشغالگری این رژیم ادعا کرد که عقب نشینی تل آویو از مرزهای سال 1967 درگیریها در منطقه را پایان نخواهد داد.

وی که در یک گردهمایی در بیت المقدس اشغالی سخن می گفت، ادعا کرد : عقب نشینی ما به مرزهای سال 1967 و تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه کمکی به حل اختلافات نخواهد کرد.

لیبرمن همچنین هشدار داد که عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال شده در سال 1967 ممکن است به بزرگتر شدن خواسته های فلسطینیها بینجامد.

این سخنان در حالی از سوی لیبرمن مطرح می شود که مقامهای تشکیلات خودگردان بدون توجه به آن، خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی نهادهای بین المللی هستند. این در حالی است که اصلی ترین دلیل توقف مذاکرات که همان شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس شرقی است، همچنان به قوت خود باقی است.

پیش از سخنان لیبرمن، "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا که به این گردهمایی دعوت شده بود طی سخنانی بر لزوم حل و فصل اختلافات در خاورمیانه با کمک میانجیگران غربی تاکید کرد.

وی همچنین مدعی شد در صورتی که "اسحاق رابین" نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی ترور نمی شد، مذاکرات سازش خاورمیانه ظرف دو یا سه سال دیگر به نتیجه می رسید. گفتنی است رابین در سال 1995 یک سال پس از امضای توافقنامه اسلو با "یاسر عرفات" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دست یک صهیونیست افراطی ترور شد.