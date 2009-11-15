حل اختلافات اربیل و بغداد برای برقراری ثبات در عراق ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی دجله، بان کی مون تاکید کرد حل اختلافات میان بغداد و اربیل برای برقراری ثبات سیاسی در عراق ضروری است.



دبیرکل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد عراق با انتخاباتی که قرار است ژانویه آینده برگزار شود، وارد مرحله دشواری می شود و جامعه بین المللی باید به این کشور برای فراهم کردن خدمت اساسی برای بخشهایی که از کمبود اعتبار و منابع مالی رنج می برد، کمک کند.



مون در آخرین گزارش خود درباره عراق خاطر نشان کرد چالشی که همچنان وجود دارد، تثبیت دستاوردهایی است که با سختی و مشقت به دست آمده است.



وی دراین زمینه به توافقنامه طرفهای سیاسی درباره قانون انتخابات و تحویل ماموریتهای امنیتی به نیروهای عراقی اشاره کرد.



دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از دولت مرکزی بغداد و رهبران کردها خواست اختلافات خود به ویژه درباره ترسیم مرزهای داخلی و مشارکت در منابع طبیعی را از راه گفتگو حل کنند .



مون این گام(حل اختلافات میان بغداد و اربیل) را برای برقراری ثبات و صلح دائمی در عراق ضروری خواند.



خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داده بود.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.