کشته شدن 6 عضو طالبان در افغانستان/ ترور دو شخصیت مخالف طالبان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در درگیری نیروهای بین المللی و شبه نظامیان طالبان در ولایت شرقی نورستان شش عضو طالبان و سه نیروی دولتی افغانستان کشته شدند.

یک سخنگوی پلیس افغانستان با اعلام این خبر گفت : طالبان به یک مقر نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در نورستان حمله کردند که در جریان این درگیری شش نفر از آنان از جمله "ملا عبدالقدیر" سرکرده آنها کشته شدند.

وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرد همچنین در تیراندازی طالبان در منطقه قاضی آباد این ولایت به نیروهای دولتی، سه نیروی پلیس افغان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه دو نفر از شخصیتهای مخالف طالبان در شمال غرب پاکستان مورد حمله این شبه نظامیان قرار گرفتند که طی آن یکی از آنها کشته شد. این در حالی است که طی ماه گذشته بیش از 300 نفر از غیرنظامیان و نیروهای دولتی در این منطقه کشته شده اند.

این افراد در جریان عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان در وزیرستان جان خود را از دست داده اند. اسلام آباد بر این باور است که شمار زیادی از سران طالبان و القاعده در این منطقه مخفی شده اند.

طبق این گزارش نیروهای طالبان امروز (یکشنبه) با گشودن آتش به روی خانه یکی از سران قبیله ای در منطقه وزیرستان وی را به قتل رساندند. وی چند ماه پیش تواقفنامه ای را با دولت پاکستان برای مبارزه با طالبان به امضا رسانده بود.

ساعاتی پس از این حمله نیز یک شهردار مخالف طالبان در شمال غرب پیشاور مورد حمله نیروهای مسلح قرار گرفت که با دخالت محافظانش از مرگ نجات یافت. در این حمله سه نفر از مهاجمان کشته شدند.

گفتنی است هفته گذشته نیز در حمله تروریستی مشابهی در شمال غرب پاکستان یک شهردار مخالف طالبان به همراه 11 غیرنظامی این کشور کشته شدند. در همین حال طالبان که طی هفته های اخیر به منظور انتقام از دولت پاکستان به دلیل اجرای عملیات گسترده در وزیرستان حملات تروریستی خود را افزایش داده، این بار نیز مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.