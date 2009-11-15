یک میلیون و یکصد هزار عراقی مقیم خارج در انتخابات شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، فرج الحیدری گفت : یک میلیون و یکصد هزار رای دهنده عراقی در انتخابات پارلمانی آتی عراق در خارج از این کشور شرکت خواهند کرد.



حیدری افزود : بر اساس اطلاعاتی که کمیساریا اخیرا از طریق سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی عراق و سازمانهای بین المللی دریافت کرده است، یک میلیون و یکصد هزار عراقی مقمی خارج حق شرکت در انتخابات آتی را دارند.



وی افزود : کمیساریای انتخابات عراق، درخواستهایی را به 23 کشور برای گشایش مراکز رای گیری برای انتخابات آتی عراق ارائه کرده و هم اکنون در انتظار پاسخ این کشورها است.



وی خاطر نشان کرد : در هر کشوری که بین 18 تا 20 هزار رای دهنده در آن اقامت داشته باشد، مرکز رای گیری دایر خواهد شد و اگر حدود بیست هزار واجد رای دادن در دو کشور همجوار وجود داشته باشند، یک مرکز رای گیری مشترک برای آنها دایر خواهد شد.



خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.

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