ترفند جدید رژیم اشغالگر قدس برای جلب رضایت مقامهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه با انتقاد از رژیم صهیونیستی مقامهای این رژیم را به فریبکاری درباره مذاکره متهم کرد، تل آویو در سناریوی جدید خود اعلام کرد آماده است بدون حضور طرف ثالثی به عنوان میانجیگر، به طور مستقیم با دمشق مذاکره کند.

این در حالی است که مقامهای اسرائیلی مطرح کننده این طرح، تنها به لفاظی درباره صلح پرداخته و با وجود تاکید سوریه بر لزوم عقب نشینی صهیونیستها از ارتفاعات جولان اشغالی، هیچ اشاره ای به این مسئله نکرده اند.

در این رابطه روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از "بنیامین نتانیاهو" نوشته است : اسرائیل خود را برای از سر گیری مذاکره با سوریه آماده کرده و ترجیح می دهد که این مذاکرات به صورت مستقیم انجام شود.

وی در سخنان خود که امروز در تل آویو بیان کرده اظهار داشته که در صورت اصرار مقامهای دمشق چاره ای جز پذیرفتن یک میانجیگر وجود ندارد. با این وجود نتانیاهو مدعی است که ترکیه به دلیل از دست دادن بی طرفی خود در ماههای اخیر قادر به ایفای این نقش همچون دور نخست مذاکرات نیست.

این در حالی است که انتقادهای شدید آنکارا از جنایات صهیونیستها در جنگ 22 روزه غره به مذاق مقامهای تل آویو خوش نیامده و طی ماههای اخیر به تنش میان این رژیم و ترکیه دامن زده است.

در همین حال "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ترفندی جدید از علاقه مندی تل آویو به مذاکره مستقیم با دمشق و از سرگیری مذاکرات متوقف شده با دمشق خبر داده است.

این اظهارات پس از آن از سوی مقامهای رژیم صهیونیستی مطرح می شود که "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در سخنان روز جمعه خود تل آویو را به فریبکاری متهم کرده و گفته است که این رژیم علاقه ای به از سر گیری مذاکره ندارد.