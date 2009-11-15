به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، عباس البیاتی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد حل نهایی مسئله کرکوک به 10 سال زمان نیاز دارد.



بیاتی گفت : مسئله کرکوک برای اینکه به طور نهایی حل شود، به 10 سال زمان نیاز دارد، نهادهای دولتی پس از دو دوره انتخاباتی به طور کامل تثبیت شده اند و طرفهای ذیربط در کرکوک، بر اصل گفتگو تکیه کرده اند و هویتهای قومی در این شهر متنوع شده است.



نماینده ترکمان پارلمان عراق گفت : ما در این مرحله مجبور هستیم راه های فوری و موقتی را برای تقویت اصل گفتگو و اعتماد میان ساکنان شهر کرکوک به عنوان یک گام مقدماتی برای مرحله آینده که نهادهای دولتی در این شهر به ثبات می رسد و زبان گفتگو تقویت می شود، پیدا کنیم.



بیاتی از اظهارات کسانی که خواهان لغو قانون انتخابات می شوند در حالی که خود به آن رای داده اند، ابراز شگفتی کرد و گفت : قانون انتخابات بر اساس یک توافق ملی تصویب شد و هیچ حیله و نیرنگی در آن وجود نداشت و برنده تصویب این قانون، ملت عراق است.



نماینده پارلمان عراق اظهار داشت : مسئله کرکوک، یک مسئله داخلی نیست، بلکه یک مسئله ملی، منطقه ای و حتی بین المللی است و نمی توان گفت حل آن از راه توافق میان فراکسیونهای پارلمانی امکان ندارد، بلکه به مشارکت و همکاری تمام این طرفها نیاز دارد.



اخیرا سمیره الموسوی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد نمایندگان پارلمان مصمم هستند تا مسئله جنجال برانگیز کرکوک در چارچوبی که مورد رضایت همه طرفها باشد، حل شود.



در بحبوحه مناقشات سیاسی درباره شهر کرکوک، شهروندان عراقی امیدوارند قوانینی تصویب شود که حل این مسئله را تضمین کند.

مسئله کرکوک از جمله موانع بزرگ پیش روی تصویب قانون انتخابات جدید عراق بود که سرانجام نمایندگان پارلمان پس از برگزاری 9 شکست بی نتیجه، در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.



خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

همزمان با تاکید رئیس جمهوری عراق بر مثبت بودن نتایج سفر نخست وزیر این کشور به منطقه کردستان، نوری المالکی نیز درباره حل قریب الوقوع اختلافات میان اربیل و بغداد ابراز امیدواری کرد.

محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داد.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.