14 صادرکننده نمونه استان مرکزی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در مراسمی که شامگاه یکشنبه در فرهنگسرای آینه اراک برگزار شد، 14 واحد صادر کننده موفق و نمونه معرفی و از متولیان صادرات این واحد ها که بیشترین حجم صادرات استان را به خارج از کشور داشتند تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، رئیس سازمان بازرگانی استان با بیان اینکه، صادرات بیش از 700 میلیون دلاری استان مرکزی نقطه عطفی در استان است، گفت: صادارت انرژی ملی است و همه دستگاهها باید در ارتقاء آن همکاری کنند.

اصغر عالیخانی با اشاره به اینکه، افزایش صادرات را نیازمند حفظ بازار و بازار محوری خواند و گفت: واحدهای تولیدی باید به سمت صادرات و بازار محوری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی استانی مستعد در زمینه صنعت و کشاورزی است، خاطرنشان کرد: بیشترین محصولات صادراتی استان مختص صنعت است و باید برای افزایش صادرات کشاورزی تلاش ها مضاعف شود.

عالیخانی مهمترین کالاهای صادراتی را محصولات پتروشیمی، محصولات سازه ای و ماشین آلات، گل و گیاهان زینتی، واگن و شیشه و آلومینیم عنوان کرد و گفت: استان مرکزی در زمینه تولیدات صنایع دستی نیز دارای سابقه طولانی است و تولید فرش دست باف استان می تواند زمینه های صادراتی صنایع دستی را ارتقاء دهد.

در ادامه این مراسم از صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شد.