به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز این مسابقات تیم کاراته ایران سه نماینده در بخش کومیته انفرادی و یک نماینده در بخش کاتای تیمی داشت. در کاتای تیمی، تیم ایران با ترکیب سعید عروج‌زاده، فاضل بشیری و پیمان نظام اسلامی در بازی نخست با نتیجه 4 بر یک مغلوب اسپانیا شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در بخش کومیته انفرادی و در وزن 70+ کیلوگرم شاهین بلالایی در نخستین مبارزه خود نماینده ترکیه را با نتیجه 2 بر یک شکست داد، وی سپس با نتیجه 6 بر2 از سد حریفی از انگلستان گذشت و در دور سوم با نتیجه 4 بر صفر کاراته کا روسیه را از پیش رو برداشت. بلالایی با این سه پیرزوی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله با نتیجه 6 بر یک به "کاروبا " از ایتالیا باخت. وی در گروه بازنده‌ها با نتیجه 8 بر صفر کاراته‌کایی از اسپانیا را شکست داد و مدال برنز گرفت.

مجتبی زعیم‌دار در وزن 70- کیلوگرم کومیته انفرادی در دور اول کاراته‌کایی از استرالیا را با نتیجه 4 بر2 شکست داد، در ادامه با نتیجه یک بر صفر به کاراته کایی از بوسنی باخت و حذف شد. ضمن اینکه سجاد حیاتی در وزن 63- کیلوگرم نیز در دور اول با نتیجه 5 بر یک به نماینده انگلیس باخت و از دور مسابقات کومیته انفرادی کنار رفت.