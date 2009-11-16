تیم ملی ایران در مکان چهارم ایستاد/ عنوان نخست در بخش مردان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها پنجشنبه گذشته با حضور 1144 کاراته کا از 82 کشور جهان درتالار "شاهزاده مولا عبدالله" شهر رباط در مراکش آغاز شد که در نهایت پس از چهار روز رقابت سنگین و فشرده درمجموع مردان و زنان فرانسه با کسب بیشترین مدال عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

تیم ملی کاراته ایران با کسب سه نشان طلا توسط عسگری ، فداکارو حسین پور، سه نقره توسط شهرجردی، گنج زاده، نقی پور و یک نشان برنز توسط بلالایی در مکان چهارم ایستاد.

در این مسابقات فرانسه با چهار مدال طلا، چهار نقره و 10 برنز عنوان نخست را کسب کرد. ژاپن با چهار طلا، سه نقره و سه برنز دوم شد و مصرهم با سه طلا، 6 نقره و 7 برنز سوم شد.

ایتالیا(سه طلا سه برنز)، ترکیه (دو طلا، دو نقره ، سه برنز)، صربستان(دو طلا، یک نقره، یک برنز، الجزایر( یک طلا ، یک نقره و یک برنز)، چین(یک طلا ، یک نقره ) و مراکش ( یک طلا و 5 برنز) نیز عناوین پنجم تا دهم را کسب کردند.

تیم های کاراته جوانان و امید ایران درحالی عنوان چهارم را کسب کردند که تنها دربخش مردان تیم های خود را اعزام کرده بود.

در رده بندی مردان که به صورت غیر رسمی منتشر می شود تیم ایران با سه مدال طلا، سه نقره و یک برنز جایگاه نخست را کسب کرد، فرانسه با دو طلا و 4 نقره دوم شد و مصرهم با دو طلا، یک نقره و 4 برنز سوم شد.