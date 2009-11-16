سوییس قهرمان جام جهانی زیر 17 سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکر وی، در این دیدار که یکشنبه شب در ورزشگاه ابوجا برگزار شد تیم سوییس با تک گل دقیقه 63 "هریس صفرویچ" مقابل میزبان و مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها به برتری رسید.

از این دیدار 60 هزار تماشاگر دیدن کردند. تیم فوتبال زیر 17 سال نیجریه در حالی از کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها بازماند که تیم ملی این کشور 24 ساعت قبل جواز حضور در رقابت های جام جهانی 2010 را به دست آورده بود.

تیم فوتبال اسپانیا هم با تک گل دقیقه 75 "ایسکو" مقابل کلمبیا به پیروزی رسید و در جایگاه سوم ایستاد.

در پایان این رقابت ها "سانی امانوئل" از نیجریه به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد. این بازیکن که در تمام دیدارها به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شد پنج گل برای تیم فوتبال نیجریه به ثمر رساند.



تیم نوجوانان ایران هم در این دوره از رقابت ها حضور داشت و در مرحله مقدماتی مقابل گامبیا و هلند به برتری رسید و در دیدار برابر کلمبیا متوقف شد تا به عنوان صدرنشین راهی دور بعدی رقابت ها شود. ایران در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها در وقت های اضافه مقابل اروگوئه شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.