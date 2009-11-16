رضا علم‌الهدی درباره تولیدات ارسال شده به هفدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون مراکز استان‌ها به خبرنگار مهر گفت: امسال 412 اثر به بخش تولیدات خبر جشنواره از مراکز استان‌ها ارسال شده است که از این تعداد 145 اثر خبر رادیویی، 155 اثر خبر تلویزیونی و 112 اثر خبر مکتوب و 40 درصدی اختصاص دارد. بخش 40 درصدی مربوط به تولیدات خبری یک سال مراکز است.

وی در ادامه افزود: تفاوت جشنواره امسال به سال‌های قبل در این مسئله است که برنامه‌سازان صرفاً آثاری برای جشنواره تولید کرده‌اند و نگاه‌شان جشنواره‌ای نبوده، چرا که با بخش 40 درصدی آثار خبری یک سال مراکز مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین محتوای آثار کیفیت مناسبی دارند. امسال چهار ساختار جدید هم به بخش خبری جشنواره افزوده شده است.

رئیس کمیسیون خبری با اشاره به ساختارهای اضافه شده به بخش خبری جشنواره گفت: گزارش مکتوب، تفسیر خبر تلویزیونی، تتیراژ خبرهای تلویزیونی و مستند خبری تلویزیونی از بخش‌های جدید محسوب می‌شود. در بخش ویژه خبر هم موضوع انتخابات و شعار امسال و پارسال اصلاح الگوی مصرف و نوآوری و شکوفایی را اختصاص دادیم.

علم‌الهدی خاطرنشان ساخت: تنوع و بومی بودن در بخش خبرهای ارسال شده، مشاهده می‌شود و هر مرکزی گزارش‌های مختلفی ارسال کرده است. در حال حاضر داوران مشغول بررسی آثار هستند و به احتمال زیاد هفته آینده داوری به پایان می‌رسد.