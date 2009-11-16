به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح دوشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: فعالیتهای عمرانی دامپزشکی استان در قالب پنج طرح و 63 پروژه از میانگین پیشرفت فیزیکی 68 درصد در نیمه نخست سال جاری برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: اجرای این فعالیت ‌ها در راستای سند توسعه استان بوده و سبب شده شاخص فعالیت ‌های بهداشتی دام و طیور استان از 56 درصد در ابتدای سال جاری به 58 درصد در پایان شهریور ماه ارتقا یابد.

مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری تمام فعالیت ‌های پیش ‌بینی شده دامپزشکی استان بر اساس سند توسعه محقق شود.

رضایی ادامه داد: به منظور تامین سلامت مصرف ‌کنندگان مواد پروتئینی گوشت سفید در نیمه نخست سال جاری بر ذبح سه میلیون و 200 هزار قطعه مرغ کشتار شده در کشتارگاه ‌های طیور استان نظارت بهداشتی شده است.

وی با بیان اینکه گوشت استحصالی تولید شده از کشتار طیور در این مدت، پنج میلیون و 760 هزار کیلوگرم بوده که بعد از تائید سلامت و در مراحل بسته ‌بندی بین مراکز عرضه توزیع شده است، افزود: در ذبح طیور علاوه بر نظارت‌ های بهداشتی توسط ناظران ذبح شرعی نیز نظارت ‌های لازم اعمال شده است.

مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نظارت بهداشتی دامپزشکی به کشتارگاه‌ها محدود نمی ‌شود و اکیپ‌ های نظارت دامپزشکی در سطح استان با بازدیدهای دوره ‌ای از مراکز عرضه فرآورده‌ های خام دامی نسبت به کنترل دقیق مواد پروتئینی موجود در مراکز اقدام می ‌کنند.