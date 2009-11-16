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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

-نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات سازش با سوریه اعلام کرد.

-در نتیجه انفجار یک بمب در نزدیکی یک ایستگاه پلیس در شهر پیشاور پاکستان 6 نفر کشته شدند.

-لیبی تمایل خود را برای خرید جنگنده های سوخوی روسی اعلام کرد.

-وزیر خارجه آلمان خواستار ایجاد طرحی روشن در زمینه عقب نشینی نظامیان از افغانستان شد.

-"شائول موفاز" روز یکشنبه در دیدار با سفیر مصر درباره مذاکرات سازش گفتگو کرد.

-روز یکشنبه در نتیجه انفجارهای شمال بغداد 12 نفر کشته و زخمی شدند.

-"یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان: عملیات نظامی در جنوب وزیرستان به زودی پایان می یابد. 

-"باراک اوباما" روز یکشنبه به منظور انجام گفتگوها درباره برنامه هسته ای ایران وارد چین شد.

-نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه گفت: بریتانیا باید نقش مهمی را در افغانستان ایفا کند.

-وزیر امور خارجه آمریکا بر این موضوع پافشاری کرد که واشنگتن به دنبال حضور طولانی مدت در افغانستان نیست.

کد مطلب 984056

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