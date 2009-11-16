براون بر تداوم حضور انگلیس در افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوردون براون" امروز دوشنبه در "دانینگ استریت" دفتر کارش در لندن طی یک سخنرانی گفت که انگلیس نباید در قبال سیاست خارجی از خود ضعف نشان دهد بلکه باید میهن پرست و انترناسیونالیست باشد.

وی افزود: معتقدم که بریتانیا باید یک نقش کامل و جامع را در تغییر جهان ایفا کند.

براون گفت: برای رسیدن به این هدف باید اعتماد به نفس خود را نسبت به ارزشها، وحدت و اقدامات جهانی حفظ کنیم زیرا دولت انگلیس با اعتقاد به این ارزشها و وجود وحدت می تواند نقش جدیدی را در جهان ایفا کند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق آخرین نظرسنجی ها اکثریت مردم انگلیس خواهان خروج 9 هزار نظامی از افغانستان طی 12 ماه آینده هستند.

یک نظرسنجی جدید در روز یکشنبه نشان داد که 71 درصد از مردم انگلیس خواهان عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان طی یک سال آینده هستند.

47 درصد از شرکت کننده ها در این نظرسنجی جدید اعلام کردند که با اعزام مستمر 9 هزار نظامی انگلیسی به افغانستان این امکان وجود دارد که تروریست ها به داخل خاک بریتانیا نفوذ کنند، این درحالیست که 44 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی مخالفت خود را با چنین عقیده ای اعلام کردند.