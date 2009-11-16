به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار اپتوسیس (optosys) در سال 1384 توسط دکتر ابراهیم جعفرزاده پور، مدیر گروه اپتومتری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی و وارد مرحله اجرای آزمایشی شد.

این نرم افزار با بهره گیری از تمریناتی در قالب سرگرمی، امکان فعال سازی انتخابی سیستمهای تاثیرپذیرفته از آمبلیوپی را به طور موثری فراهم می سازد.

تحقیقات حاکی از آن است که در سیستم بینایی انسان دو مکانیزم اصلی و موازی پردازش اطلاعات بینایی وجود دارد. این دو سیستم در تنبلی چشم تاثیرپذیری متفاوتی خواهند داشت. بنابراین فعال سازی بیشتر سیستم Parvo شانس درمان تنبلی چشم را افزایش خواهد داد. البته تحریکات مناسب و هدفمند سیستم Magno نیز در این درمانها در برخی شرایط ضروری خواهد بود.

درمان سنتی و شناخته شده تنبلی چشم، بستن چشم سالم برای افزایش تیزبینی چشم تنبل است. اما این درمان سنتی امکان فعال سازی انتخابی این سیستمها را فراهم نخواهد کرد. علاوه بر این به علت مهار چشم غالب، در هنگام درمان تنبلی چشم امکان برقراری دید دوچشمی وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر اجرای آزمایشی این نرم افزار سپری شده است و در آمار نمونه شهریور و مهرماه 1388، از میان 43 بیمار مبتلا به تنبلی چشم که نرم افزار اپتوسیس را تهیه کرده بودند، 6 نفر به دلایل مختلف از نرم افزار استفاده نکرده اند، 7 نفر هیچگونه تغییری در بینایی آنان به وجود نیامده است و 30 نفر دیگر پیشرفت چشمگیری بعد از استفاده نرم افزار در بیناییشان ایجاد شده است.

در این میان حتی مواردی که سنین بالای 9 سال داشتند، با استفاده مستمر از نرم افزار، تنبلی چشمشان به طور کامل بهبود یافته است. این در حالی است که احتمال درمان تنبلی چشم از سن 9 سالگی به بعد بسیار ضعیف است.