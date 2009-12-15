برنامه ریزی برای تجهیز آزمایشگاهها در دانشگاه بیرجند

سید حجت هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای محققان و پژوهشگران را از برنامه های اصلی هفته پژوهش و فناوری در استان خراسان جنوبی دانست و اظهار داشت: در کنار این نمایشگاه، نمایشگاه کتب لاتین و کتابهای چاپ جدید نیز برپا می شود.

وی به برگزاری جشن هفته پژوهش در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این جشن به منظور تجلیل از محققان و پژوهشگران برتر برگزار می شود که در آن از پژوهشگرانی که تالیف و یا ثبت اختراعی داشته باشند، تقدیر می شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند بازدید از آزمایشگاهها و کارگاهها، برنامه ریزی برای تجهیز آزمایشگاهها را از دیگر برنامه های این دانشگاه نام برد و تاکید کرد: فعالیتهایی که در این هفته اجرایی می شود در راستای اهداف ستاد ملی هفته پژوهش است.

وی در ادامه به دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه اشاره و خاطر نشان کرد: با فراهم شدن زمینه فعالیت و پژوهش در این استان، موفق شدیم بیش از 60 طرح پژوهشی را با برخی دستگاهها اجرایی کنیم این پروژه های تحقیقاتی، طرحهای کاربردی هستند که بر مبنای تقاضای یک دستگاه اجرایی شد.