رونق بازار سهام در نیمه دوم سال مانند نیمه اول نمی شود

‌علی سنگینیان در گفتگو با مهر گفت: گرچه نمی شود بازار را پیش بینی کرد و حتی نباید این کار را انجام داد اما سوابق بازار طی سالهای گذشته نشان می دهد که بازار نیمه دوم سال همواره ضعیف تر از نیمه اول بوده است.

معاون تحقیقاتی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در بیان دلایل این امر اظهار داشت: شرایط سرمایه گذاری و خاص نیمه دوم این انتظار را ایجاد می کند.

سنگینیان با بیان اینکه عرضه های عمده بورس در شش ماه اول سال جاری انجام شده است، تصریح کرد: برای سه ماه آینده شرکتهای جذابی همچون حفاری و مخابرات برای عرضه در لیست واگذاری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سه ماه آینده تنها شرکتهای بیمه جزو شرکتهای جذاب برای عرضه سهام خواهند بود، بنابراین، پیش بینی وضعیت خوب بازار در شش ماه دوم مانند نیمه اول سال خوشبینانه نیست.

به گزارش مهر، ارزش بازار سرمایه در ابتدای سالجاری 44 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که تا اوایل ماه جاری با رشدی 46 درصدی به 65 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا از افزایش ارزش بورس ایران به 65 میلیارد دلار خبر داده و پیش بینی کرده است: حجم معاملات بورسو اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران تا پایان امسال به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.

همچنین با توجه به اینکه ‌دو صنعت جدید در کمتر از 8 ماه وارد بازار سرمایه کشور شده، فرصتهای جدیدی برای سرمایه گذاران ایجاد شده است.

در همین حال، حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به ورود صنعت بیمه و حفاری در بورس و اوراق بهادار گفته است: این امر سبب می شود تا پرتفوی بورس متنوع شود.

به گفته وی،‌ در حالیکه کل معاملات بازار سرمایه در 7 ماه و 18 روز ابتدای سال جاری حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده این رقم در سال گذشته 13 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.

قالیباف اصل، شاخص قیمت کل در ابتدای سال جاری را 7هزار و 966 واحد و در زمان کنونی را 12 هزار و 581 واحد اعلام کرده و گفته است: این رقم در 15 ماهه اخیر بی سابقه و از رشدی 58 درصدی برخوردار بوده است.