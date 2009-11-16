نخستین واحد فناور مرکز رشد خراسان شمالی به تولید انبوه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، "احمد عوضپور" و "فرهاد اکبری" دو مخترع شیروانی، موفق به اختراع "پدال دیجیتال" شدهاند که با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی تولید انبوه این دستگاه از صبح دوشنبه آغاز شد.
پدال دیجیتال دستگاهی کاملا هوشمند است که در چرخهای خیاطی به کار میرود.
این دستگاه قابل برنامهریزی است و در سطوح حرفهای، نیمهحرفهای و مبتدی برای تنظیم نوع طراحی، شیوه دوخت، تنظیم سرعت و دیگر امور در چرخخیاطی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی صبح امروز در مراسم بهرهبرداری از واحد تولید این فناوری در شیروان گفت: مرکز رشد بستری برای حمایت از استعدادها و تبدیل ایدههای برتر به فناوری و رساندن به مرحله تولید انبوه است.
رضا شاهینفر افزود: امکانات و زمینههای حمایتی لازم در این مرکز فراهم شده که اکنون از 19 طرح رسیده، 16 اختراع در مرحله "رشد" و "پیشرشد" پذیرش و در دست بررسی است.
وی بیان داشت: با قرارداد منعقده با صندوق مهر امام رضا (ع)، 10 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از ایدههای برتر به مرکز رشد تخصیص یافته و خوشبختانه مرکز برای حمایت از مخترعان با کمبود اعتبار مواجه نیست.
شاهینفر افزود: این مرکز از چهار ماه گذشته اقدام به پذیرش واحدهای فناور کرده است از اختراعاتی حمایت میکند که نمونه خارجی نداشته و با صرفه اقتصادی از قابلیت تولید انبوده برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز رشد واحدهای فناور با حمایتهای مالی و ارائه تسهیلات ویژه، مشاورههای تخصصی و علمی، فراهم کردن امکان حضور طرحها در نمایشگاهها و دیگر حمایتها از مخترعان و صاحبان طرحهای برتر حمایت میکند.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد تاکید کرد: با بهرهگیری از ذهنی خلاق و پویا میتوان برای خدمت به کشور گامهای ارزندهای برداشت.
وی گفت: با تخصیص زمان و همت میتوان دانش و ثروت را به دست آورد و این موفقیتی است که مخترعان با تلاش و خلاقیت به آن دست یافتهاند.
شاهینفر ضمن دعوت از کلیه صاحبان ایده و طرحهای نوآورانه گفت: مرکز رشد برای تجاریسازی ایدههای فناورانه آمادگی کامل دارد.
فرماندار شیروان نیز در این مراسم گفت: در جامعه افراد جویای کار فراوانی وجود دارد که این افراد میتوانند با کارآفرینی هم برای خود و هم برای دیگران اشتغالزایی کنند.
غلامرضا فیض افزود: جوانان باید با تفکر، مطالعه، مشاوره گرفتن و با پرورش خلاقیتها و ایدههای ذهن خود در زمینه ایجاد اشتغال گام بردارند.
وی ادامه داد: واحد فناور به بهرهبرداری رسیده نمونهای از خلاقیت و همت و ابتکار است که در خدمت به جامعه و اشتغالزایی تاثیر مستقیم دارد.
فیض با قدردانی از حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور برای تولید انبوه واحد فناورانه شیروان بیان داشت: این مرکز رشد بستر خوبی برای حمایت از طرحها و ایدههای مبتکران است و بیتردید در توسعه استان نیز نقش اساسی خواهد داشت.
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