جشنواره فیلم و عکس کهگیلویه و بویراحمد با معرفی منتخبان به کار خود پایان داد

رئیس انجمن سینمای جوان استان در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: بالغ بر 50 فیلم و 250 عکس در این جشنواره شرکت کردند که پس از پنج روز رقابت منتخبان جشنواره از سوی هیئت داوران جشنواره معرفی شدند.

قدرت الله سلیمانی فر افزود: در بخش فیلم سید محمد موسوی حائز رتبه اول تصویر برداری به خاطر فیلم "نسل مکرر" شد و حسین کشاورز نیز تندیس جشنواره را به خاطر تدوین فیلم "مجسمه" کسب نمود.

وی بیان کرد: همچنین در این بخش رضا دانش پژوه به خاطر فیلم "نه مستمه" حائز رتبه برتر کارگردانی شد و قاسم امیریان نیز رتبه برتر تحقیق و پژوهش فیلمنامه را به خاطر فیلم "ایل و اسب" کسب نمود.

سلیمانی فر عنوان کرد: فیلم "ایل و اسب" به کارگردانی قاسم امیریان در بخش مستند و فیلم "نسل مکرر" به کارگردانی احسان احمدی در بخش داستانی، تندیس جشنواره و رتبه های برتر را کسب کردند و از فیلم "ماه بانو" به کارگردانی سلیمان حسنی، "سکوت ساز عروسیم" به کارگردانی مهرداد راستگو و "صنم بر" به کارگردانی حسن برزگر تقدیر به عمل آمد.

وی یادآور شد: در بخش عکس نیز محمد سینایی پور، اسحاق آقایی، علی حسن فروغی، مجتبی سلیمانی فر، حسن فتاحیان و مجتبی مولایی حائز رتبه های برتر شدند.

وی افزود: در بخش غیر حرفه ای ها نیز در بخش فیلم فرهاد مصباح و در بخش عکس، علی گوهری و فیض الله غلامیان مورد تقدیر قرار گرفتند.

سلیمانی فر بیان داشت: سید محمد مختاری، مهرداد اسکویی، مهرداد زاهدیان و حسن غفاری داوران بخش فیلم و عکس این جشنواره بودند.

رئیس انجمن سینمای جوان یاسوج اظهار داشت: سومین جشنواره فیلم و عکس استان کهگیلویه و بویراحمد و جشنواره فیلم کوتاه تهران به طور همزمان از تاریخ 20 لغایت 24 آبان در یاسوج برگزار شد و مورد استقبال بی سابقه علاقمندان فیلم و عکس قرار گرفت.