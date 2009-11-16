موسیقی "سینما سوخته" متاثر از سینمای دهه 50 است

ستار اورکی به خبرنگار مهر گفت: موسیقی این فیلم متاثر از حال و هوای آن و تداعی کننده موسیقی فیلم‌های دهه 50 است، ساخت موسیقی "سینما سوخته" این هفته شروع می‌شود و فکر می‌کنم فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر مشکلی نداشته باشد.

وی گفت: من سینمای دهه 50 و موسیقی فیلم‌های شاخص این دوره را دوست دارم و کارکردن با این تم‌ها برایم فرصت مغتنمی است تا حال و هوای آن موسیقی‌های به یاد ماندنی را زنده کنم. در ماههای اخیر موسیقی فیلم‌های "آناهیتا" و " روز داوری" را هم ساخته‌ام که هریک فضایی متفاوت دارند.

در "سینما سوخته" میلاد کیمرام، نیلوفر شهیدی، روناک یونسی، اکبر معززی، کرامت رودساز، فریدالدین و امیرحسین عسگری به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: مهرشاد کارخانی، نویسنده فیلمنامه: آرش برهانی و کارخانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مجری طرح: امیر پوربهشتی، صدابردار: شهرام متولی‌باشی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صداگذار: علیرضا علویان، آهنگساز: ستار اورکی، تهیه‌کننده: سعید هاشمی و عکاس: علی حمیدنژاد و محصول سیما فیلم.

این فیلم برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.