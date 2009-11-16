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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۸

موسیقی "سینما سوخته" متاثر از سینمای دهه 50 است

موسیقی "سینما سوخته" متاثر از سینمای دهه 50 است

آهنگساز فیلم سینمایی "سینما سوخته" به کارگردانی مهرشاد کارخانی موسیقی این فیلم را متاثر از سینمای خیابانی دهه 50 دانست.

ستار اورکی به خبرنگار مهر گفت: موسیقی این فیلم متاثر از حال و هوای آن و تداعی کننده موسیقی فیلم‌های دهه 50 است، ساخت موسیقی "سینما سوخته" این هفته شروع می‌شود و فکر می‌کنم فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر مشکلی نداشته باشد.

وی گفت: من سینمای دهه 50 و موسیقی فیلم‌های شاخص این دوره را دوست دارم و کارکردن با این تم‌ها برایم فرصت مغتنمی است تا حال و هوای آن موسیقی‌های به یاد ماندنی را زنده کنم. در ماههای اخیر موسیقی فیلم‌های "آناهیتا" و " روز داوری" را هم ساخته‌ام که هریک فضایی متفاوت دارند.

در "سینما سوخته" میلاد کیمرام، نیلوفر شهیدی، روناک یونسی، اکبر معززی، کرامت رودساز، فریدالدین و امیرحسین عسگری به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: مهرشاد کارخانی، نویسنده فیلمنامه: آرش برهانی و کارخانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مجری طرح: امیر پوربهشتی، صدابردار: شهرام متولی‌باشی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صداگذار: علیرضا علویان، آهنگساز: ستار اورکی، تهیه‌کننده: سعید هاشمی و عکاس: علی حمیدنژاد و محصول سیما فیلم.

این فیلم برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

کد مطلب 984102

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