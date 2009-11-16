بعثیها باانفجار درپی کسب امتیاز سیاسی هستند/ تلاش عربی برای حذف شیعیان

"ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، عباس نوریان و حسن هانی زاده کارشناسان مسائل عراق با حضور در میزگرد بررسی تحولات سیاسی و امنیتی عراق در مهر با اشاره به انتخابات پارلمانی این کشور به بررسی ابعاد خارجی و داخلی این موضوع و دیگر مسائل سیاسی پرداختند.

نوریان درباره اهداف انفجارهای یکشنبه و چهارشنبه خونین بغداد اظهار داشت: اوضاع کنونی عراق پس از انتخابات شوراهای استانی و نیز کاهش نیروهای نظامی آمریکا در شهرها و روستاهای عراق وضعیت جدیدی به خود گرفته است.

به گفته وی، در وضعیت جدید همه جریان های سیاسی عراق و حتی کشورهای عربی منطقه علیرغم سابقه گذشته شان به این نتیجه رسیدند که باید وارد روند سیاسی عراق شوند.

نوریان با بیان این مطلب افزود: در ورود به روند سیاسی و مشارکت در قدرت هر کسی شیوه و مکانیسم خاص خود را دارد به طوری که آنهایی که در حکومت بودند به تقویت پایه های حکومتی پرداختند و گروه هایی که وارد مشارکت سیاسی شدند اما به قدرت نرسیدند به اعمال فشار پرداختند و همچنین گروه های مسلح و خارج از اپوزیسیون نیز هدفشان تزلزل پایه های حکومت به منظور اخذ امتیاز و نه سرنگونی حکومت بود راه دیگری در پیش گرفتند.

علاوه براین گروه ها حتی ما شاهد هستیم که کشورهای عربی همچون عربستان سعودی، مصر، کویت، اردن و امارات که پیش از این جریان های عراقی را تحریک می کردند در راستای به رسمیت نشناختن قدرت حاکم در عراق گام بردارند، جریان حاکمیت در عراق را پذیرفته اند اما با آن تعامل نمی کنند و جریان ها و احزاب همسو با خود مثل سنی ها و بعثی ها را برای کسب قدرت و اخذ امتیاز از حکومت تشویق می کنند.

نوریان در ادامه گفت: تفاوت این مرحله با مراحل گذشته در این است که اکثر جریان ها به (استثنای القاعده که فضای فکری آن متفاوت است) گروه های معارض مسلح و گروه های غیر معارض مسلح به این نتیجه رسیده اند که وارد روند سیاسی عراق شوند و لذا با فشار (انفجارهای امنیتی) البته نه برای سرنگونی حکومت بلکه برای اخذ امتیاز وارد عمل شده اند.

این کارشناس برجسته در ادامه گفت: هدف از انفجارهای اخیر بغداد بر عکس انفجارهای گذشته سرنگونی حکومت نبود بلکه هدف این انفجارها رساندن این پیام به حاکمیت است که آنها به دنبال کسب امتیاز برای ورود به روند انتخابات و سپس مشارکت سیاسی و اخذ قدرت و سهم خواهی هستند.

هانی زاده دیگر کارشناس مسائل خاورمیانه نیز اظهار داشت: کشورهای عربی منطقه در حال حاضر برای تاثیرگذاری بر انتخابات عراق تلاش می کنند به طوری که طبق گزارش های رسانه ای، عربستان سعودی 5 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده و حتی آمادگی دارد این مبلغ را به 10 میلیارد دلار نیز افزایش دهد.

وی در ادامه گفت: عربستان سعودی حتی برای تحقق این امر سعی دارد اختلافات خود را با سوریه کاهش دهد و سفر ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز با این هدف صورت گرفته است.

به گفته وی، در واقع هدف این است که یک کمربندی ایجاد شود که نیروهای وابسته به ملیت ها و کشورهای عربی در انتخابات آتی عراق پیروز شوند تا نقش احزاب شیعه ای که با ایران تعامل دارند در انتخابات کمرنگ شود.

هانی زاده در ادامه گفت: تشکیل ائتلاف های جدید سنی در عراق نشان می دهد که عربستان و برخی دیگر کشورهای عربی تلاش می کنند ائتلاف های شیعه همچون ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی کنار بگذارند و نوبعثی ها را بازسازی و در انتخابات پارلمانی عراق مدیریت کنند و سپس بعد از ورود به پارلمان دولت را در دست بگیرند.

هانی زاده با بیان این مطلب افزود: حتی ممکن است در این رابطه ایاد علاوی که یک شخصیت ناسیونالیست است و سابقه همکاری با بعثی ها را دارد در آینده به قدرت برسد.