توازن در روابط منطقه ای عراق برقرار نیست/ روابط بغدادبا تهران حسنه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی "اور"، سید عمار حکیم خاطر نشان کرد عراق تمایل دارد روابط متوازنی با تمام کشورهای منطقه برقرار کند.

وی اعتراف کرد روابط منطقه ای عراق، متوازن و برابر نیست و باید توسعه یابد به ویژه با کشورهای عربی تا توازن در روابط با کشورهای بزرگ اسلامی مانند ایران و ترکیه دو کشور همسایه که روابط و منافع باثبات، ما را به هم پیوند می دهد، برقرار شود.

حکیم خاطر نشان کرد عراق در این زمینه برای اطمینان بخشیدن به کشورهای عربی و برطرف کردن ابهامات و توضیح امور به مسئولیت خود عمل می کند، در مقابل نیز کشورهای عربی مسئول هستند گامهای رو به جلو در برابر عراق بردارند.

وی تصریح کرد عراق هرگز تمایلی ندارد که در بازی صف بندیهای منطقه ای وارد شود.

حکیم درباره روابط با جمهوری اسلامی ایران گفت : ایران کشور همسایه بزرگی است و ما مرزهای طولانی با این کشور داریم و منطقی نیست که موضع خصمانه در برابر این کشور داشته باشیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: ما روابط و ائتلاف راهبردی با ترکیه و برخی کشورهای عربی داریم و برای رساندن ائتلافها به مشارکت راهبردی منطقه ای و اقتصادی تلاش می کنیم.

حکیم تصریح کرد : مصلحت عراق همواره در حسن همجواری با کشورهای منطقه است و مجلس اعلا به طور شفاف در این زمینه گام برخواهد داشت و این روابط را بدون هر گونه تردید پایه گذاری خواهد کرد.

وی اظهار داشت : ما حق داریم به منافع خود با برقراری روابط متوازن با همه کشورها بندیشیم ، به همین سبب هرگز از اینکه بگوییم روابط حسنه با ایران داریم، خجالت نمی کشیم و این روابط را انکار نمی کنیم.

حکیم اخیرا با سفر به کشورهای بحرین و قطر با مقامهای بلندپایه این کشورها دیدار کرد؛ رئیس مجلس اعلای عراق در این سفرها تاکید کرد روابط عراق با کشورهای همسایه باید در جهت اعتماد سازی و همکاری متقابل پیش رود.

عمار حکیم، در پی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق در ماه رمضان، به جانشینی وی انتخاب شد.

شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق سه شنبه 10 شهریور، سید عمار حکیم را به عنوان جانشین مرحوم سید عبدالعزیز حکیم انتخاب کرد.

فرزند 38 ساله مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم پس از انتخاب خود تاکید کرد : با حفظ اصالت و ارزشها و اصولی که شهید محراب ( در اشاره به آیت الله محمد باقر الحکیم عموی وی) وضع کرد و مرحوم (سید عبدالعزیز) حکیم به آن پایبند بود، دست به نوگرایی خواهیم زد.

سید عبدالعزیز حکیم که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد، سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و روز شنبه هفتم شهریور در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آرام گرفت.