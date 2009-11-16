پیروز مجتهد زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب افزود : در مذاکرات جاری درباره تامین سوخت راکتور طرف ایرانی باید تمام تلاش خود را معطوف به این کند که طرف مقابل درک کند مبادله یا خرید اورانیوم با غلظت 20 درصد هیچ وجه همیشگی نبوده و جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست که برای همیشه استقلال خود در تولید سوخت را از دست بدهد.

مجتهد زاده با بیان اینکه باید از جناحی و حزبی کردن این مذاکرات پرهیز شود، تصریح کرد: این کار با تجربه ای که در گذشته داشته ایم همانند زهر به کام همگان خواهد بود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: پرونده هسته ای مربوط به روابط خارجی ایران بوده و معمولا در روابط خارجی مسائلی مطرح می شود که به روی آن اجماع وجود دارد براین موضوع نیز اجماع وجود داشته و نباید با طرح مسائل غلط موجب زیر سئوال رفتن منافع ملی شویم.

وی با اشاره به تغییر در فضای مذاکرات هسته ای گفت: پس از روی کارآمدن اوباما در آمریکا اصل غنی سازی از سوی غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و این حرکتی مثبت و رو به جلو برای ما به شمار می رود .

پیروز مجتهد زاده درتوصیه ای به تیم مذاکره کننده گفت: طرفین باید مواضع خود را روشن بیان کرده و تبیین کنند تا گفتگوها با ابهام ادامه پیدا نکند.

در این مذاکرات هر گونه توافقی باید زیر نظر شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باشد و در آن موافقتنامه تضمین داده شود که هر گونه تخطی از توافقات توسط کشورهای گروه 1+5 این اختیار را به جمهوری اسلامی میدهد تا به صورت یکجانبه همه توافقات را ملغی دانسته و بدون محدودیت یا درجه نهایی، به غنی سازی اورانیوم بپردازد

وی در عین حال افزود: در این مذاکرات هر گونه توافقی باید زیر نظر شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باشد و در آن موافقتنامه تضمین داده شود که هر گونه تخطی از توافقات توسط کشورهای گروه 1+5 این اختیار را به جمهوری اسلامی میدهد تا به صورت یکجانبه همه توافقات را ملغی دانسته و بدون محدودیت یا درجه نهایی، به غنی سازی اورانیوم بپردازد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید طرف مقابل متوجه شود که ایران نمی تواند منتظر بنشیند و منتظر غرب یا شرق بماند تا آنها روزی تبدیل به آدم های خوب، مهربان و وفادار شده و تعهدات خود را به انجام برسانند.

وی تاکید کرد: بنابر تجربیات گذشته این روابط نمی تواند مبتنی بر اعتماد شکل بگیرد زیرا آژانس در یک دوره زمانی به تمامی قوانین ان پی تی، پشت پا زده و پیش از خاتمه بازرسی ها پرونده ایران را شورای امنیت ارسال کرده است و همین موجب صدور 3 قطعنامه غیر قانونی و ظالمانه علیه ایران شده است.

رئیس موسسه مطالعاتی یوروسویک لندن در خصوص تامین سوخت نیروگاه تهران نیز گفت: این مسئله و مذاکرات آن هیچ ارتباطی با پرونده هسته ای ایران نداشته و سوخت این نیروگاه از گذشته تا کنون توسط کشورهای خارجی تامین شده است.

وی در زمینه پیشنهاد تبادل سوخت با واسطه ترکیه نیز گفت: هیچ اجباری برای پذیرش این مسئله نداریم ولی مدیر کل آژانس به زعم خود این کشور را به عنوان میانجی دوست با ایران و غرب پیشنهاد داده است.

مجتهد زاده تاکید کرد: این که این موضوع مورد توافق و پذیرش قرار گیرد و یا نه به عهده تیم مذاکره کننده و مسائل فنی فی ما بین است.