کرمان خاستگاه خط عیلامی/جیرفت تحول عظیمی درمبدا پیدایش خط ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پروفسور یوسف مجید زاده در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بافتهای داری و زیراندازها کشور در موزه هرندی کرمان اظهار داشت: طبق تحقیقات باستانشناسی صورت گرفته و کشف سه لوح گل پخته و یک آجر شکسته کتیبه ای در محوطه تمدن جیرفت در واقع کرمان خاستگاه خط عیلامی است.

وی عنوان کرد: خط لوحهای تمدن جیرفت در واقع 300 سال قدیمی تر از خط تمدن بزرگ شوش است و نشان دهنده این نکته است که خط عیلامی از استان کرمان به مناطق غربی کشور رفته است و در حقیقت مبداء خط عیلامی که یکی از خطوط اولیه در دنیاست، تمدن جیرفت بوده است.

مجیدزاده خاطرنشان کرد: بررسی لوحهای یافت شده از تمدن جیرفت تحول بزرگی در تاریخ پیدایش خط در دنیا ایجاد می کند و در این راستا طی روزهای گذشته یک زبانشناس ایرانی در این زمینه مقاله ای در یکی از مجله های تخصصی آلمان چاپ کرده است که با روش علمی ثابت کرده است که خاستگاه خط عیلامی جنوب شرق ایران و به طور خاص تمدن جیرفت است.

پروفسور مجیدزاده با اشاره به اینکه خط عیلامی همزمان خط سومری بوده است، خاطرنشان کرد: خط عیلامی که منشاء خط میخی بوده است از جنوب شرق ایران به بین النهرین رفته است و موجب پیدایش خط میخی شده است که طبق این اصل بسیاری از کتابهای خط شناسی مرجع دنیا باید بازنگری شوند.

وی با اشاره به چاپ این مقاله علمی گفت: این مطلب باید با جدیت پیگیری شود و قابل بحث و اثبات است.

