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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

حقوق کودک به کلاس خبرنگاری دانشگاههای ترکیه رفت

حقوق کودک به کلاس خبرنگاری دانشگاههای ترکیه رفت

همزمان با سالگرد تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و روز جهانی کودک، آموزش حقوق کودک در برنامه درسی رشته خبرنگاری هفت دانشگاه ترکیه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سایت کتابک، شعبه منطقه‌ای یونیسف در مرکز و شرق اروپا با همکاری موسسه فن‌آوری دوبلین در ایرلند برنامه آموزش حقوق کودک به دانشجویان خبرنگاری را طراحی و اجرا می‌کند.

به این ترتیب خبرنگاران جوان دیدی باز نسبت به حقوق کودک پیدا می کنند و می آموزند که با مسئولیت حرفه ای و اخلاقی بیشتری مسایل مربوط به کودکان را بازتاب دهند.

مدیر منطقه‌ای یونیسف در شرق و مرکز اروپا، درباره این برنامه می‌گوید: خبرنگاران می‌توانند بهترین چشم و گوش کودکان و صدایی باشند که نیازهای آنها را به گوش همه برسانند. ما می کوشیم تا این چشم و گوشها را به بهترین شیوه پرورش دهیم.

در رسانه ها معمولاً به دیدگاه کودکان درباره موضوعهایی که به شکلی به آنها مربوط است،‌ بی توجهی می شود. به همین دلیل این برنامه آموزشی می کوشد در کنار پرداختن به حقوق کودک به خبرنگاران جوان بیاموزد تا در کنار بازتاب و تحلیل وقایع به دیدگاه کودکان درباره موضوع مورد بحث نیز بپردازند.

واحد آموزشی حقوق کودک اکنون به شکل یک منبع اطلاعاتی در اینترنت موجود است و دانشگاه هایی از رومانی، مقدونیه، کوزوو، جمهوری آذربایجان و گرجستان آمادگی خود را برای قرار دادن آن در برنامه های آموزشی دانشگاهی خود اعلام کرده اند.

کد مطلب 984138

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