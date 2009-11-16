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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

آنتی وار :

سیا یک سوم بودجه سازمان جاسوسی پاکستان را تامین می کند

سیا یک سوم بودجه سازمان جاسوسی پاکستان را تامین می کند

یک پایگاه خبری-تحلیلی غربی در گزارشی نوشت: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا صدها میلیون دلار برای سازمان آی اس آی هزینه می کند و یک سوم بودجه سازمان جاسوسی پاکستان از طریق سیا تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، با توجه به اهمیت نقش سازمان جاسوسی پاکستان در سیاست این کشور و پذیرش این موضوع که آی اس آی سازمانی مجزا از ارگانهای دولتی پاکستان است، یک سوم بودجه این سازمان از طریق کمکهای دولتی و سازمان سیا تامین می شود.

آنتی وار در ادامه می نویسد: این کمکها در حالی صورت می گیرد که مقامات آمریکایی بارها سازمان جاسوسی پاکستان را متهم به مشارکت مستقیم در حملات تروریستی از جمله حملات بمبئی طی نوامبر گذشته کردند.

همچنین مقامات واشنگتن بارها تاکید کردند که سازمان جاسوسی پاکستان از طالبان در افغانستان و در جهت مبارزه با نظامیان آمریکایی حمایت می کنند.

در همین حال مقامات آمریکایی از ارتباط میان سازمان جاسوسی پاکستان با شبکه جلال الدین حقانی یکی از مهمترین رهبران طالبان خبر دادند که تصور می شود با سازمان القاعده در مناطق سرحدی پاکستان مرتبط است.

این اظهارات درحالی بیان می شود که پاکستانی ها همواره آمریکا را به عنوان یک شریک غیرقابل اعتماد می خوانند که توانایی پایان دادن به جنگ را ندارد. 

کد مطلب 984139

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