رشیدی تئاتر تلویزیونی "شایعه" را کارگردانی کرد

این کارگردان و بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "شایعه" نوشته میشل ریب نویسنده معاصر فرانسوی است که آن را ترجمه کردهام. به تازگی تولید تله تئاتر "شایعه" را برای پخش از شبکه چهار سیما با بازی ثریا قاسمی، سیروس ابراهیمزاده، شبنم فرشادجو، محمد طیبطاهر، نگین پارسا و داریوش موفق به پایان رساندم.
رشیدی افزود: این هفته تلهتئاتر "شایعه" را تحویل شبکه میدهم و فکر کنم سه هفته دیگر این تلهتئاتر پخش شود. قرار است تاریخ و ساعت پخش "شایعه" اعلام شود تا اطلاع رسانی مناسب برای آن انجام شود. هفته گذشته نیز تلهتئاتر "آخرین گودو" را با بازی رضا بابک و بهرام شاهمحمدلو تحویل شبکه چهار دادم.
تلهتئاتر "شایعه" داستان روایت ماجرایی از دیدگاه چهار انسان مختلف است که تکرار ماجرا در نهایت منجر به بروز فاجعهای میشود. این نمایش فضایی کمدی دارد و از نوع کمدیهای مدرن است.
تئاتر تلویزیونی "شایعه" به کارگردانی داود رشیدی و بازی ثریا قاسمی برای پخش از شبکه چهار آماده شد.
کد مطلب 984150
نظر شما