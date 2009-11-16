رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت شاعر انقلاب را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی آمده است: "فقدان شاعر پیشکسوت انقلاب مرحوم مغفور محمود شاهرخی بر دوست‌داران ادبیات آیینی این سرزمین و دلبستگان انقلاب اسلامی و ارزش‌های دوران دفاع مقدس، خبری تلخ و ناگوار بود.

زنده‌یاد شاهرخی در شمار یکی از مطرح‌ترین چهره‌های شعر آیینی پس از انقلاب بود که در دامان معارف اصیل اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی بالید، رشد کرد و با زبان شیوای خود خدمات فراوانی عرضه داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران فضای رشد و بالندگی نگرش و بینشی ارزش‌گرایانه و متعهدانه در شعر و ادبیات فاخر این سرزمین پرگوهر فراهم شد که مرحوم شاهرخی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های آن و از پیش‌قراولان کاروان شعر و اندیشه غنایی و معنوی میهن عزیز و انقلاب به شمار می‌آید.

امروز این شاعر ارزشمدار و انقلابی، به قافله شاعران سفر کرده پیوست و جامعه فرهنگی و ادبی ایران در غم فقدان یکی از باارزش‌ترین چهره‌هایش به سوگ نشست. اما همه می‌دانیم که او رفته است تا حیات راستینش را در سرای جاوید آغاز کند که جاودانگی بزرگ‌ترین پاداش مردان پاکی همچون اوست."

