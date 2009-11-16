استانداران جدید کرمانشاه ، گلستان و قزوین تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی دبیر هیئت دولت از تعیین احمد عجم معاون استاندار سمنان به عنوان استاندار جدید قزوین ، سید دادوش هاشمی معاون سابق برنامه ریزی استانداری کرمانشاه به عنوان استاندار جدید این استان و جواد قناعت معاون استانداری مازندران به عنوان استاندار جدید گلستان خبر داد.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت، وزیران جدید آموزش و پرورش ، رفاه و تامین اجتماعی و نیرو نیز حضور داشتند افزود:همچنین رئیس جمهور در جلسه امروز حجت الاسلام میرتاج الدینی را به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور معرفی کردند.

دوستعلی افزود: در دولت دهم معاونت حقوقی و پارلمانی به دو معاونت مجزا تفکیک شده که معاون حقوقی رئیس جمهور نیز بزودی معرفی خواهد شد.

دبیر هیئت دولت خاطرنشان کرد: در جلسه روز یکشنبه دولت رئیس جمهور از خدمات آقای الفت پور و محسن پور در دوره تصدی سرپرستی وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و آموزش و پرورش نیز قدردانی کرد.