  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

در جلسه هیئت دولت:

استانداران جدید کرمانشاه ، گلستان و قزوین تعیین شدند

استانداران جدید کرمانشاه ، گلستان و قزوین تعیین شدند

استانداران جدید 3 استان کرمانشاه ، گلستان و قزوین در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران و براساس پیشنهاد وزارت کشور و رای موافق اکثر اعضای هیئت وزیران تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی دبیر هیئت دولت  از تعیین احمد عجم معاون استاندار سمنان به عنوان استاندار جدید قزوین ، سید دادوش هاشمی معاون سابق برنامه ریزی استانداری کرمانشاه به عنوان استاندار جدید این استان و جواد قناعت معاون استانداری مازندران به عنوان استاندار جدید گلستان خبر داد.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت، وزیران جدید آموزش و پرورش ، رفاه و تامین اجتماعی و نیرو نیز حضور داشتند افزود:همچنین رئیس جمهور در جلسه امروز حجت الاسلام میرتاج الدینی را به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور معرفی کردند.

دوستعلی افزود: در دولت دهم معاونت حقوقی و پارلمانی به دو معاونت مجزا تفکیک شده که معاون حقوقی رئیس جمهور نیز بزودی معرفی خواهد شد.

دبیر هیئت دولت خاطرنشان کرد: در جلسه روز یکشنبه دولت رئیس جمهور از خدمات آقای الفت پور و محسن پور در دوره تصدی  سرپرستی وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و آموزش و پرورش نیز قدردانی کرد.

کد مطلب 984164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه