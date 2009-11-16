به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی اظهارکرد: ثبت نام مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 89 از آذرماه آغاز خواهد شد و تلاش می کنیم که ثبت نام ها تا پایان دی ماه تکمیل و به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: براین اساس امیدواریم در طول بهمن و اسفندماه و پیش از پایان سال مراحل واگذاری آرمها انجام شود و با آغاز سال جدید تنها مجوزهای سال 89 معتبر باشند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: همچنین تلاش می شود مراحل ثبت نام آرم های طرح ترافیک در آذرماه برای افراد واجد شرایط حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهایی که دارای سهمیه هستند آغاز شود تا طبق برنامه ریزی مشخص در یک فرصت منطقی ثبت نام همه گروه ها به اتمام برسد و آرم های جدید به موقع تحویل داده شوند و دیگر نیاز به تمدید مهلت اعتبار آرمهای قدیمی نباشد.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: امسال نیز بنا نداریم تعداد مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک را افزایش دهیم و مانند سال گذشته 90 هزار آرم طرح ترافیک بین واجدین شرایط و نهادها و سازمانهایی که دارای سهمیه مشخص هستند توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ پیشنهادی مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک سال 89 به مراجع ذی ربط برای سیر مراحل تصویب ارایه خواهد شد گفت: آرم طرح ترافیک از موضوعاتی است که باید برای برخی از گروه ها مشمول تعرفه های حمایتی شود اما گروه های دیگر برای ورود به محدوده طرح باید هزینه ای متناسب را به طور کامل پرداخت کنند.

معاون حمل و نقل و ترفیک شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین در تلاشیم تا پایان سال با تجهیز تمام ورودی های محدوده طرح ترافیک به دوربینهای ثبت تخلفات زمینه نظارت دقیقتر بر این محدوده را با تجهیزات هوشمند فراهم سازیم و امیدواریم با این روش بتوانیم از ورود غیر مجاز تعداد زیادی خودرو که همه روزه بدون داشتن مجوز به محدوده طرح وارد می شوند جلوگیری کنیم.

وی افزود: با نصب دوربینهای ثبت تخلفات در ورودی و خروجی های محدوده طرح، تمام خودروهایی که بدون مجوز وارد محدوده طرح شوند شناسایی می شوند و اعمال قانون در مورد آنها صورت خواهد گرفت.