به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به تازگی از سوی "نشر شهر" وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به چاپ رسیده است با حضور معتمدنژاد ، دکتر مهدی محسنیان راد و دکتر احمد میرعابدینی روزسه شنبه 26 آبان ماه ساعت 16 رونمایی خواهد شد .

ناصر اسدی رییس فرهنگسرای رسانه درباره این مراسم توضیح داد: معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و انتشارات "نشر شهر" که با توجه به آغاز هفته کتاب در این مراسم مشارکت داشته‌اند سعی خواهند کرد از تمام ظرفیتهای سازمانی در مسیر نشر فرهنگ کتابخوانی و تکریم اصحاب نظر و قلم استفاده کنند.

وی ادامه داد: کتاب " ارتباطات در جهان معاصر " نوشتارهایی است که درطول سال های 1367 تا 1387 به مناسبت انتشار کتابهای مختلف دوستان و همکاران پژوهشگر دانشگاهی به صورت مقدمه های خاص این کتابها از سوی دکتر معتمدنژاد منتشر شده است.

نوشتارهای ده گانه منتشر شده در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف تحول اندیشه‌ها، نهادها و عملکردهای وسایل و فناوری های ارتباطی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی در دهه های اخیر به شمار می‌رود.

مراسم رونمایی کتاب "ارتباطات در جهان معاصر" در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، شماره 28 برگزار می‌شود و حضور برای علاقمندان در آن آزاد است.

