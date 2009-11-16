صف آرایی لائیکها و بعثیون برای ورود به پارلمان عراق/ لزوم اتحاد شیعیان

"ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "عباس نوریان" و "حسن هانی زاده" کارشناسان مسائل عراق با حضور در میزگرد بررسی تحولات سیاسی و امنیتی عراق در مهر با اشاره به انتخابات پارلمانی این کشور به بررسی ابعاد خارجی و داخلی این موضوع و دیگر مسائل سیاسی پرداختند.

عباس نوریان کارشناس برجسته مسائل عراق اظهار داشت: احزاب سیاسی سنی عراق در گذشته در قالب 2 جریان به نام های جبهه التوافق و جبهه الحوار الوطنی مطرح بودند.

"عدنان الدلیمی" از کنگره اهل عراق، "خلف العلیان" از مجلس الحوار الوطنی و "طارق الهاشمی" از حزب اسلامی عراق در یک قالبی به نام جبهه التوافق شکل گرفتند و وارد روند سیاسی شدند اما جبهه الحوار الوطنی "صالح المطلک" بیرون از روند سیاسی ماند و به منتقد تبدیل شد.

وی با بیان این مطلب افزود: جبهه التوافق وارد روند سیاسی عراق شد اما علی رغم دستاوردهایی که برای عرب اهل سنت داشت نتوانست مانع حاکمیت شیعه شود. بنابراین گفتمان امروز صالح المطلک این است که جبهه التوافق نتوانسته است موفقیت هایی را برای عرب اهل سنت کسب کند و او پرچمدار این طیف از اعراب خواهد شد.

نوریان در ادامه گفت: از سوی دیگر یک جریانی در عراق وجود دارد موسوم به فهرست العراقیه که مورد حمایت مستقیم آمریکا و متشکل از لائیک هایی است که نه شیعه بودند نه سنی و هم شیعه بودند و هم سنی.

این جریان تلاش کرد از این زاویه که هم شیعه باشد هم سنی برای جذب لائیک های شیعه و سنی وارد عمل شود اما ناکام ماند. لذا دو این جریان ناموفق اکنون برای پرچمداری عرب اهل سنت در قالب حرکه الوطنی العراقی به همدیگر پیوستند تا آرای طیف عمدتا عرب سنی و لائیک های شیعه را جذب کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده برنامه ریزی ها بر روی این جنبش انجام می شود که دارای چند ویژگی هستند و همه پتانسیل های لازم را برای حمایت های بین المللی دارا می باشند.

این ویژگی ها عبارتند از: 1) پایگاه فکری شان عمدتا بعثی است؛ 2) پایگاه فکری شان عمدتا عربی است؛ 3) پایگاه فکری شان ضد حاکمیت شیعه است؛ 4) از سوی کشورهای عربی منطقه و آمریکا حمایت می شوند.

این کارشناس برجسته خاطرنشان کرد: البته این جریان در ظاهر موضع ضد شیعه اتخاذ نکرده است زیرا اگر در این موضع ظاهر شوند شیعیان با یکدیگر متحد خواهند شد.

با نگاهی به پیشینه صالح المطلک و ایاد علاوی می توان دریافت که هویت قومی، عربی و بعثی حرکه الوطنی العراقی اثبات شده است و این جریان از اینکه اعلام کند کشورهای عربی منطقه حامی آن است هیچ ابایی ندارد.

نکته دیگر اینکه این جریان بیشترین جایگاه را در میان عرب اهل سنت دارد و با توجه به ویژگی های فوق الذکر پتانسیل های لازم را برای کسب حمایت های بین المللی دارد.

علاوه براین حرکه الوطنی العراقی همه ویژگی ها لازم را برای ایفای نقش اپوزسیون دارد و لذا چه در انتخابات آتی عراق پیروز شوند و چه نقش اپوزسیون را ایفا کنند با توجه به تفکرات بعثی خود بسیار خطرناک هستند.

ادامه دارد...