  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۴۳

10 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفته است

10 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون جمع کل بازرسی های سازمان بازرگانی از واحدهای صنفی 10 هزار و 621 مورد بوده است.

مراد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با بازرسی های انجام شده و شناسایی واحدهای متخلف این واحدها بیش از 632 میلیون و 86 هزار ریال جریمه شدند.

وی با اشاره به مهمترین پرونده های تخلف کشف شده طی این مدت در استان، اظهار داشت: مهمترین پرونده بررسی شده توسط این سازمان کشف بیش از 56هزار و 800 نخ سیگار قاچاق در استان بوده است.

کارشناس واحد نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: این میزان سیگار قاچاق بیش از 27 میلیون و 670 هزار ریال ارزش ریالی داشته است.

سپهوند با تشریح جزئیات روندهای برخورد با متخلفین واحدهای صنفی در استان، خاطرنشان کرد: پرونده تخلفات در بخش حمل و نقل شهری و آژانس بیش از یک میلیون و 677هزار ریال و در زمینه سیلندر گاز مایع بیش از 47 میلیون و 871 هزار ریال ارزش ریالی داشته است.

کد مطلب 984172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها