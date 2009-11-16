10 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفته است

مراد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با بازرسی های انجام شده و شناسایی واحدهای متخلف این واحدها بیش از 632 میلیون و 86 هزار ریال جریمه شدند.

وی با اشاره به مهمترین پرونده های تخلف کشف شده طی این مدت در استان، اظهار داشت: مهمترین پرونده بررسی شده توسط این سازمان کشف بیش از 56هزار و 800 نخ سیگار قاچاق در استان بوده است.

کارشناس واحد نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: این میزان سیگار قاچاق بیش از 27 میلیون و 670 هزار ریال ارزش ریالی داشته است.

سپهوند با تشریح جزئیات روندهای برخورد با متخلفین واحدهای صنفی در استان، خاطرنشان کرد: پرونده تخلفات در بخش حمل و نقل شهری و آژانس بیش از یک میلیون و 677هزار ریال و در زمینه سیلندر گاز مایع بیش از 47 میلیون و 871 هزار ریال ارزش ریالی داشته است.