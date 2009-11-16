شورای کارشناسی قرآن در خراسان جنوبی راه‌ اندازی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول دارالقرآن الکریم اداره‌ کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در این نشست اظهار داشت: وجود این شورا در ارائه راهکارهای مؤثر و کارشناسی شده در زمینه فعالیتهای مختلف حوزه قرآن کریم در سطوح مختلف مدیریتی استان به ویژه نهادهای متولی و مسئول به عنوان بازوی مشورتی مفید است.

محمدرضا اشرفی خواستار جدیت اعضا در تشکیل جلسات این شورا شد.

وی از برگزاری آزمون دوره تربیت داور عمومی و تخصصی قرآن کریم در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: این آزمون با حضور نماینده سازمان دارالقرآن الکریم 28 آبان ‌ماه در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می ‌شود.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره‌ کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: دو نفر برای دوره تربیت داور عمومی و یک نفر در دوره قرائت سطح پنج واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند.

اشرفی ادامه داد: این افراد پس از قبولی در آزمون می‌ توانند به عنوان عضو هیئت داوران در مسابقات قرآنی شرکت داشته باشند.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی استان نیز ضمن بیان برخی آسیبهای موجود در حوزه فعالیت‌های قرآنی، به بعضی از مصادیق موجود در سطح استان اشاره کرد.

مهدی استانستی تشکیل شورا را مهمترین عامل در رفع بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌ های مختلف قرآنی عنوان کرد.

در این نشست که به دعوت دارالقرآن اداره‌ کل تبلیغات اسلامی و اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی استان به صورت خودجوش و با هدف تصویب این شورا در استان برگزار شد، جمعی از اساتید و صاحب ‌نظران متخصص در امور قرآنی از سطح استان حضور داشتند.