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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

پیشنهادهای خبرگزاری مهر افقهای جدیدی پیش روی اوآنا گشود

پیشنهادهای خبرگزاری مهر افقهای جدیدی پیش روی اوآنا گشود

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر کل حوزه ریاست این سازمان گفت: پیشنهادهای خبرگزاری مهر به اوآنا افقهای جدیدی را پیش روی این اجلاس گشود.

علی‌اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر کل حوزه ریاست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهادهای پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر در افتتاحیه اجلاس اوانا که صبح یکشنبه در تهران برگزار شد، گفت: این پیشنهادها افق های جدیدی را پیش روی اوآنا گشود.

وی با بیان اینکه "دوره فعلی عصر رسانه هاست" افزود: هر کسی که می خواهد تفکر و اندیشه اش پایدار باشد قطعاً باید از ابزار رسانه ای استفاده کند.

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما اضافه کرد: باید تعامل خوبی را با دنیا به ویژه رسانه های منطقه برقرار کرده و از فرصت هایی مانند اجلاس اوآنا استفاده کنیم.

جعفری تاکید کرد: متاسفانه به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر رسانه های قدرتهای جهان، چهره خوبی از ما منعکس نشده و اندیشه های انقلاب به خوبی متشر نشده و این یک ظلم آشکار در حق انقلاب و مردم خوب ایران است.

مدیر کل حوزه ریاست سازمان صدا و سیما گفت: شاید برنامه های تشکلهای مردمی و اجلاسی مانند اوآنا بتواند گوشه ای از بار این تکلیف سنگین را به دوش بگیرد و وظیفه معرفی اندیشه های انقلاب را به ثمر برساند.

وی گفت: امروز نقش خبرگزاریهای مردمی و تشکلهای غیردولتی در این راستا نقشی غیرقابل انکار است و ثابت شده که چنین مجامع مردمی کمتر متاثر از جریانات سیاسی است.

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما گفت: با پیشنهادات حقوقی و اخلاقی خبرگزاری مهر که در اجلاس اوانا ارائه شد اگر نظر مساعدی نسبت به آن وجود داشته باشد، باب جدیدی در این جریان رسانه ای باز خواهد شد.
 

کد مطلب 984183

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