پیشنهادهای خبرگزاری مهر افقهای جدیدی پیش روی اوآنا گشود

علی‌اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر کل حوزه ریاست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهادهای پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر در افتتاحیه اجلاس اوانا که صبح یکشنبه در تهران برگزار شد، گفت: این پیشنهادها افق های جدیدی را پیش روی اوآنا گشود.

وی با بیان اینکه "دوره فعلی عصر رسانه هاست" افزود: هر کسی که می خواهد تفکر و اندیشه اش پایدار باشد قطعاً باید از ابزار رسانه ای استفاده کند.

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما اضافه کرد: باید تعامل خوبی را با دنیا به ویژه رسانه های منطقه برقرار کرده و از فرصت هایی مانند اجلاس اوآنا استفاده کنیم.

جعفری تاکید کرد: متاسفانه به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر رسانه های قدرتهای جهان، چهره خوبی از ما منعکس نشده و اندیشه های انقلاب به خوبی متشر نشده و این یک ظلم آشکار در حق انقلاب و مردم خوب ایران است.

مدیر کل حوزه ریاست سازمان صدا و سیما گفت: شاید برنامه های تشکلهای مردمی و اجلاسی مانند اوآنا بتواند گوشه ای از بار این تکلیف سنگین را به دوش بگیرد و وظیفه معرفی اندیشه های انقلاب را به ثمر برساند.

وی گفت: امروز نقش خبرگزاریهای مردمی و تشکلهای غیردولتی در این راستا نقشی غیرقابل انکار است و ثابت شده که چنین مجامع مردمی کمتر متاثر از جریانات سیاسی است.

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما گفت: با پیشنهادات حقوقی و اخلاقی خبرگزاری مهر که در اجلاس اوانا ارائه شد اگر نظر مساعدی نسبت به آن وجود داشته باشد، باب جدیدی در این جریان رسانه ای باز خواهد شد.



