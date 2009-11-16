سیستان میزبان آخرین مرحله لیگ دسته یک/ برگزاری مسابقات جایزه بزرگ در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، برابر تقویم ورزشی فدراسیون، سومین و آخرین مرحله مسابقات دوچرخهسواری لیگ دسته یک باشگاههای کشور از 10 تا 14 آذرماه در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
همچنین در حاشیه برگزاری این رقابتها روز 14 آذر یک مرحله مسابقه دوچرخهسواری تحت عنوان جایزه بزرگ در شهرستان رامشار زابل انجام خواهد شد.
برای شرکت در این رقابتها، فدراسیون دوچرخهسواری از باشگاههای منطقه آزاد چابهار، صاعقه تهران، ترافیک تهران، امید تهران، جام جم یزد، تربیت بدنی گلستان، باشگاه لنگرود، رامشار زابل، باشگاه فرهنگی ورزشی دوچرخهسواران مشهد، تربیت بدنی کرمانشاه، بهنام گستر شمال، اطلس اصفهان، سیبک امیدنیا، تربیت بدنی قم، سیمرغ نیشابور، جوانان تنکابن، ایران خودرو اهواز، پاسارگاد تهران، شهرک صنعتی اردبیل، جوانان گلستان و توحید استقامت دعوت کرده است.
طبق قوانین برگزاری لیگ دسته یک باشگاههای کشور، هر تیم دوچرخهسواری متشکل از 6 رکابزن و 3 همراه جمعا 9 نفر خواهد بود. 3 تیم برتر رقابتهای دوچرخهسواری لیگ دسته یک باشگاههای کشور جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را کسب خواهند کرد.
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