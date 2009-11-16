به گزارش خبرنگار مهر، برپاکنندگان این مراسم اعضای خانوادههای شاهرخی، طاهایی، بایار، عباسعلیپور، احمدپور، غفاری، لوح و اویارحسین هستند. این مراسم از ساعت 13:30 تا 15 پنجشنبه این هفته در مسجد جامع الرسول (ص) واقع در سعادت آباد، میدان کاج برگزار میشود.
پیکر زندهیاد محمود شاهرخی دقایقی پیش با حضور وزیر ارشاد، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون هنری وزیر ارشاد و جمعی از اهالی قلم از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه بهشتزهرا (س) تشییع شد و قرار است تا ساعاتی دیگر در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود.
همچنین قرار است مراسم یادبود این شاعر بمی با حضور اعضای خانواده و بستگان او طی هفته جاری در شهر زادگاهش برگزار شود.
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