کارنامه ادبیات انقلاب بدون شاهرخی ناقص است/ خاطره وزیر ارشاد از "جذبه"

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد محمود شاهرخی (جذبه) صبح امروز با حضور وزیر ارشاد و معاون هنری‌اش، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و جمعی از اهالی قلم در تالار وحدت تهران برگزار شد.

اجرای این مراسم را عباس سجادی از شاعران جوان بر عهده داشت که در سخنانی کوتاه با یادی از بزرگواری‌های شاهرخی، او را "از جمله شریفترین و نجیبترین شاعران دوران ما" توصیف کرد.

دو خاطره وزیر ارشاد از زنده‌یاد شاهرخی

در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد با اشاره به دیداری که دو شب پیش با این شاعر انقلاب و بر بالین او داشته است، گفت: خاطره این دیدار با خاطره همراهی‌ من با استاد (شاهرخی) در همایشی که چند سال پیش با عنوان "بلال حبشی" در سوریه برگزار شد، گره خورد؛ او در آن همایش ابیاتی را که بلال در آخرین لحظات عمرش و زمانی که همسرش بر بالینش بوده، سرود، قرائت کرد و مطمئنم اگر استاد شاهرخی دو روز پیش و زمانی که بر بالینش رفتم، هوشیار بود دوباره همان ابیات را تکرار می‌کرد.

وزیر ارشاد سپس ابیات مذکور را قرائت کرد.

حسینی در ادامه با اشاره به تلمذ شاهرخی در محضر استادان حوزه‌های عملیه قم، نجف و چندین شهر مذهبی دیگر، گفت: او با مکتب اهل بیت (ع) آشنایی کامل داشت و به همین دلیل است که اشعارش با دیانت گره خورده است.

شاهرخی شاعری نبود که کاری به کار انقلاب و نظام نداشته باشد

وزیر ارشاد افزود: او که از خطه کویر و بم برخاسته بود، با درد و رنج و مرارت آشنا بود و شاعری نبود که در گوشه‌ای عزلت گرفته باشد و کاری به کار انقلاب و جنگ و نظام نداشته باشد و آن زمان که در مکه، حجاج ما را به خاک و خون کشیدند، او در سوگ آنها شعر سرود.

همچنین غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تسلیت درگذشت این شاعر انقلابی، گفت: اوبه همراه بزرگانی مانند مهرداد اوستا، حمید سبزواری و مشفق کاشانی از جمله شاعران پیشکسوتی بود که قبل از پیروزی انقلاب، عمری را در عرصه شعر و ادب گذرانده بودند و در واقع با پیروزی انقلاب، نسل اول شاعران انقلاب اسلامی را شکل دادند و چراغ به دست گرفتند و راه را برای شاعران جوانتر باز کردند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: شاهرخی به همراه این شاعران در روزهای سخت اوایل انقلاب جزو کسانی بود که وقتی قلمشان را در راه امام (ره) و انقلاب قرار می‌دادند، دیگران نمی‌توانستند به آنها خرده بگیرند بلکه آنها را تحسین می‌کردند.

در 30 سال اخیر هر جا خیمه‌ای به نام شعر و ادب و انقلاب برپا بود، شاهرخی هم حضور داشت

حداد عادل افزود: شاهرخی با سرودن شعر در قالب کهن به الگویی برای شعر بعد از انقلاب تبدیل شد و در 30 سال اخیر در همه عرصه‌ها و هر جا خیمه‌ای به نام شعر و ادب و انقلاب برپا بود، او هم حضور داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی زنده‌یاد شاهرخی، تاکید کرد: دانش ادبی گسترده از خصوصیات استاد شاهرخی بود و همه به این مورد معترف بودند؛ او هم عالِم ادبیات بود هم ذوق سرشاری داشت و هم از نظر معنوی و عرفانی، علاقه‌مند و سالک راه معنویت بود.

وی ادامه داد: انتخاب تخلص "جذبه" توسط استاد شهرخی برای خودش، حکایت از عوالم عرفانی او دارد و به او سلامت نفس بخشیده بود و همین باعث شد که در طول 30 سال اخیر، هیچ گاه به حاشیه نرود و گرفتار مشکلاتی که می تواند در کمیت این استادان باشد، نشود.

کارنامه شعر و ادب انقلاب بدون ذکر نام شاهرخی ناقص است

رئیس فرهنگستان زبان و ادبی فارسی گفت: قطعاً کارنامه شعر و ادب انقلاب در 30 سال اخیر بدون ذکر نام استاد شاهرخی ناقص است و هر کسی بخواهد دوره 30 ساله اخیر را مرور کند، باید فصلی را به او اختصاص دهد. شاهرخی پیام‌آور معنویت انقلاب در همه عرصه‌ها بود.

در این مراسم همچنین علی موسوی گرمارودی شاعر و پژوهشگر ادبیات در سخنانی گفت: اگر بخواهم استاد شاهرخی را در د کلمه تصویر کنم، آن دو کلمه یکی نجیب و دیگری سلیم‌النفس‌اند.

گرمارودی سپس قصیده‌ای را که زنده یاد م شاهرخی در زمان شهادت استاد مطهری و در سوگ او سروده بود، این بار برای خود وی (استاد شاهرخی) قرائت کرد.

شاهرخی آخرین حلقه سلسله الذهبی است که در آن شعر و عرفان با هم جمع شده بود

وی اضافه کرد: او نجف را در حد اجتهاد دیده بود و از ارکان ادبی در ادبیات کشور ما بود و آثار او شاهدی است بر این سخنان. او آخرین حلقه سلسله الذهبی است که در آن شعر و عرفان با هم جمع شده بود؛ ما در طول تاریخ شاعرانی داشته‌ایم که عارف نبوده‌اند و عارفانی داشته‌ایم که شاعر نبوده‌اند و در عوض شاعرانی هم داشته‌ایم که عارف بوده‌اند و عارفانی هم داشته‌ایم که شاعر بوده‌اند و در این میان شاهرخی آخرین حلقه زرین سلسله‌ای است که هم عارف بودند و هم شاعر.

در این مراسم همچنین محمد شاهرخی پسر زنده‌یاد شاهرخی در سخنانی کوتاه گفت: ایشان از اوان جوانی شیفته خاندان عصمت و طهارت بودند. استاد شاهرخی دارای شخصیتی حساس و عاطفی و مردمی بود و همواره از درد محرومان رنج می‌برد و از عدالت مولای متقیان سخن می‌گفت.

وی با اشاره به اینکه استاد شاهرخی یکروز قبل از انتقال به بیمارستان، شعری را برای امام رضا (ع) سروده بود، آن سروده را قرائت کرد.

در پایان این مراسم محمد گلریز خواننده برخی سروده‌های استاد شاهرخی با اشاره به آشنایی 30 ساله‌اش با وی، قطعه‌ "حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم ..." را به یاد وی قرائت کرد که حاضران این مراسم را تحت تاثیر قرار داد.

پیکر شاهرخی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام می‌گیرد

پس از این مراسم، پیکر زنده یاد شاهرخی از مقابل تالار وحدت تشییع شد. شش دستگاه اتوبوس دوستداران این شاعر انقلاب را به بهشت زهرا (س) تهران منتقل می‌ِکند و قرار است تا لحظاتی دیگر پیکر زنده یاد شاهرخی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود.

جمعی از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران ادبیات انقلاب و دفاع مقدس از جمله مشفق کاشانی، عبدالجبار کاکایی، سهیل محمودی، ضیاءالدین شفیعی، ساعد باقری، مجتبی رحماندوست، حسین اسرافیلی و سیدعلی کاشفی خوانساری در این مراسم حضور داشتند.