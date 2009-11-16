حسن اختری دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت اجلاس اوآنا با اشاره به میزبانی مناسب خبرگزاری مهر گفت: فکر می کنم فعالیت بین المللی خبرگزاری مهر از مهمترین نکات برجسته اقدامات این رسانه است.

وی درباره تاثیر چنین نشستهایی در معرفی رسانه های ایران به جهان افزود: یقیناً حضور خبرگزاریهای ایرانی در مجامع بین المللی و دنبال کردن اهداف آنها می تواند در شرایط فعلی بسیار نقش آفرین باشد.

ختری اضافه کرد: حضور در مجامع منطقه ای یا بین المللی مانند اوآنا یقیناً می تواند پیام ملت ما را به همه دنیا برساند البته لازمه این کار همکاری اعضای این سازمانها یا مجامع است.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (OANA) از22 آبان و با حضور مدیران ارشد خبرگزاری های این دو قاره در هتل انقلاب تهران و به میزبانی خبرگزاری مهر، آغاز به کار کرده و تا 26 آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

دور دوم سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و جلسه گروه فنی خبری اوآنا عصر دیروز یکشنبه آغاز شد.