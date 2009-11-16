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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

هروله عشق( 124)/

قدردانی شهردار مکه از همکاری کاروانهای ایرانی

قدردانی شهردار مکه از همکاری کاروانهای ایرانی

رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان با مهندس ترکی بن عبدالصمد عزت، رئیس شهرداری عزیزیه مکه مکرمه در محل شهرداری عزیزیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، در این دیدار حسن سقائی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های شهرداری مکه مکرمه درجهت نظافت و پاکسازی شهر مکه مکرمه از شهردار عزیزیه خواست که امسال نیز همچون سال گذشته نسبت به جمع آوری زباله های خیابان ها و محله های محل استقرار حجاج ایرانی در اسرع وقت اقدام شود .

شهردار عزیزیه مکه مکرمه نیز ضمن تشکر از نظم و انضباط و رعایت نظافت و بهداشت توسط حجاج ایرانی اظهار کرد: ما مردم مکه مکرمه، میزبان میهمانان خدا هستیم و در خدمات رسانی به حجاج افتخار می کنیم. این افتخار من است که خادم حجاج باشم.

وی ضمن اشاره به تخلیه به موقع زباله ها از اطراف هتل های محل استقرار حجاج ایرانی اعلام کرد که همکاری نزدیک و خوب مدیران کاروان های ایرانی با واحد های مربوط شهرداری موجب تخلیه سریع و به موقع زباله ها شده است و امیدواریم امسال نیز بتوانیم خدمات خوبی را ارائه نمائیم.

کد مطلب 984199

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