به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله صافی گلپایگانی به همایش قرآن و دانشگاه دانشگاه خواجه نصیر آمده است: با تبریک هفته قرآن و دانشگاه به جمیع دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و اساتید محترم و تعظیم و تکریم از این حرکت مقدس قرآنی که نویدبخش فتح قله‌های حقایق و درس علوم وحیانی و معارف عمیق قرآنی است به طور اجمال و برای اینکه اینجانب نیز در این خوان گسترده علم و بصیرت و بینش و فوائد رحمانی آن با کمال خضوع شرکت کرده باشم، توجه آن جمع دانشور و معارف‌پرور را به معانی و پیام‌های بلند و ژرف عمیقی که از همین آیه شریفه استفاده می‌شود جلب می‌نمایم.



در ادامه پیام آمده است: حق این است که اگرچه در طول 14 قرن قرآن‌پژوهشی و کاوش و تحقیق و بررسی هدایتهای قرآن همواره ادامه داشته و در شعب مختلف علوم قرآنی علمای بزرگ و دانشمندان عالی مقام و مفسران نامدار و تفکر آن همواره رو به جلو بوده‌اند ولی باید گفت هنوز هم در کلاس‌های نخست و آغاز کارند و نورافشانی قرآن به مرور اعصار بیشتر و بیشتر می‌شود.



در ادامه تصریح شده است: تفاسیری که برای قرآن مجید نوشته شده هم از جهت محتوا و هم از جهت حجم بسیار با اهمیت و با عظمت است؛ تنها یک دوره تفسیری که به دستور حلف بن احمد سامانی و توسط گروهی از علمای عصر او نوشته شد، حجم آن به قدری بزرگ بود که کتابخانه‌ وسیعی را شامل می‌شد. حتی بیگانگان منصف در برابر این کتاب آسمانی سرِ خضوع و احترام بر زمین گزارده‌اند و قرآن بیش از اینکه کتاب 14 قرن گذشته باشد کتاب این عصر و عصر‌های آینده است.



در قسمت دیگری از پیام آیت الله صافی آمده است: گرایش دانشگاه‌های عزیز به قرآن‌پژوهی و آشنایی بیشتر با کتاب جداً در زمان ما در خور تقدیر و تحسین است و امید است که این برنامه روز به روز مورد استقبال بیشتر قرار گیرد و یگانه عدل قرآن حضرت بقیه الله مولانا المهدی ارواحنا له الفدا که به موجب حدیث متواتر ثقلین عِدل حاضر قرآن مجید هستند از آن مسرور و خشنود شوند.



آیت الله صافی در انتهای پیام بیان داشته است: بنده این توفیق بزرگ را به اعضای علمی و اساتید والا مقام و دانشجویان عزیز دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به خصوص تبریک می‌گویم و دوام این افتخار بزرگ را برای آنان از خداوند متعال مسئلت دارم.