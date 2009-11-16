22 جایگاه سی ان جی در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نقی کمالی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه جایگاه سی ان جی شهر کورائیم اظهار داشت: ار این تعداد شش جایگاه در شهرهای کورائیم، کلور، هشجین، جعفرآباد، فیروزآباد، و فخرآباد احداث می شود.

وی این پروژه ها را جزو مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی جایگاه های سی ان جی در شهرهای کورائیم، کلور، هشجین، جعفرآباد، فیروزآباد آغاز شده و احداث جایگاه در شهر فخر آباد نیز بزودی آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: هم اکنون چهار جایگاه سی ان جی دیگر نیز در نقاط مختلف استان احداث شده و آماده راه اندازی و بهره برداری می باشد.

وی هزینه احداث هر جایگاه سی ان جی را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و ابراز داشت: در حال حاضر 28 جایگاه سی ان جی در استان اردبیل راه اندازی شده است.

کمالی همچنین با اشاره به نحوه احداث جایگاه های سی ان جی در اردبیل یاد آور شد: هم اکنون با اجرای طرح مشارکتی زمین مورد نیاز جهت احداث جایگاه ها توسط شهرداری تامین شده و با سرمایه گذاری شرکت گاز احداث و پس از اجرا و راه اندازی به شهرداریها واگذار می شود.