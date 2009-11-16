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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

18 هزار حلقه چاه مجاز آب در گلستان وجود دارد

18 هزار حلقه چاه مجاز آب در گلستان وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: تعداد 18 هزار و 173 حلقه چاه مجاز آب در استان وجود دارد که از طریق آنها حدود یک میلیارد و 170 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی استحصال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح دوشنبه در نهمین جلسه شورای حفاظت آب استان در گرگان افزود: نظارت فنی بر مراحل مختلف حفاری و تجهیز عمر مفید چاه‌های عمیق را افزایش می‌دهد.

وی عمر مفید چاه‌های عمیق استان را حدود پنج تا هفت سال اعلام و اضافه کرد: متوسط عمر مفید این سازه‌های هیدرولیکی استحصال آب زیرزمینی باید حدود 20 سال باشد.

حاجیلری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از دو هزار و 640 میلیارد ریال برای حفر شش هزار حلقه چاه‌های عمیق از سوی مردم هزینه شده و باید برای افزایش طول عمر مفید آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با تاکید بر اینکه کار نظارت و کنترل فنی و مهندسی در تمامی مراحل حفر، تجهیز و بهره‌برداری از چاه‌ها باید  افزایش یابد، تصریح کرد: نظارت مستمر بر این بخش‌ها موجب افزایش عمر مفید چاهها می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در معرض دید و دسترس نبودن اجزاء چاه، بازسازی بسیار مشکل بعدی، کم سوادی عوامل حفار و پایین بودن آگاهی فنی دارندگان مجوز را از ویژگیهای منحصر بفرد این سازه‌ مهندسی دانست که ضرورت نظارت فنی بر آن را الزامی می‌کند.

وی یادآور شد: در سال گذشته برای تعداد 595 حلقه چاه آب دچار نقص شده در استان مجوز لایروبی، کف‌شکنی و جابجایی صادر شده است.

حاجیلری واگذاری نظارت بر حفاری چاههای عمیق به بخش خصوصی را یکی از مهمترین اقداماتی برشمرد که در راستای حفظ و حراست از چاه‌های عمیق استان انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر مبادله تفاهمنامه با انجمن نظام مهندسی معدن استان یک دوره آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار شده و برای تعداد 12 نفر از از کارشناسان مرتبط گواهینامه صلاحیت نظارت بر حفاری صادر شده است.

وی یادآور شد: در استان تعداد 26 شرکت حفار و شش موسسه حفاری تراکتوری بومی با 77 دستگاه حفاری فعالیت دارند که همگی تحت پوشش انجمن صنفی حفاران گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 984206

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