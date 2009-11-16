فهرست حذفیات منبع سئوالات کنکور 89 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در دروس عمومی بخش هایی از کتاب های قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)، قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 2) و معارف اسلامی (دین وزندگی) از منبع سئوالات کنکور سال آینده حذف شده است.

همچنین بخش هایی از کتاب آمار و مدلسازی در گروه علوم ریاضی، گروه علوم تجربی و گروه علوم انسانی از منبع سئولات حذف شد.

در گروه علوم انسانی علاوه بر بخش هایی از کتاب آمار و مدلسازی، بخش هایی از کتاب اقتصاد، عربی (2)، جامعه شناسی (2)و علوم اجتماعی نیز جزء حذفیات کنکور محسوب می شوند.

داوطلبان کنکور 89 می توانند برای اطلاع از جزئیات حذفیات منابع، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز می شود. کنکور سراسری در تیر ماه برگزار خواهد شد.