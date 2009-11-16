518 میلیارد ریال برای خرید تضمینی سویا در گلستان هزینه شد

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با این اعتبار 97 هزار تن محصول سویا از کشاورزان استان تاکنون خرید تضمینی شده که بیشتر وجه سویاکاران پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

وی سطح زیرکشت این محصول را در سال جاری 55 هزار تن اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود 135 هزار تن دانه سویا از این سطح برداشت شود.

اسدی اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت و در اجرای برنامه خرید تضمینی محصولات کشاورزی این سازمان محصول سویای کشاورزان را به صورت تضمینی در 41 مرکز خرید شرکتهای تعاونی روستایی در سطح استان خریداری می کند.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: محصول سویای کشاورزی با احتساب دودرصد ناخالصی و 12 درصد رطوبت تحویل در مراکز خرید به قیمت تضمینی هر کیلوگرم پنج هزار و 350 ریال خریداری می شود.

گلستان قطب مهم تولید سویا در کشور به شمار می آید.