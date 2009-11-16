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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

518 میلیارد ریال برای خرید تضمینی سویا در گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون 518 میلیارد و 950 میلیون ریال برای خرید سویا از کشاورزان استان هزینه شده است.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با این اعتبار 97 هزار تن محصول سویا از کشاورزان استان تاکنون خرید تضمینی شده که بیشتر وجه سویاکاران پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

وی سطح زیرکشت این محصول را در سال جاری 55 هزار تن اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود 135 هزار تن دانه سویا از این سطح برداشت شود.

اسدی اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت و در اجرای برنامه خرید تضمینی محصولات کشاورزی این سازمان محصول سویای کشاورزان را به صورت تضمینی در 41 مرکز خرید شرکتهای تعاونی روستایی در سطح استان خریداری می کند.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: محصول سویای کشاورزی با احتساب دودرصد ناخالصی و 12 درصد رطوبت تحویل در مراکز خرید به قیمت تضمینی هر کیلوگرم پنج هزار و 350 ریال خریداری می شود.

گلستان قطب مهم تولید سویا در کشور به شمار می آید.

کد مطلب 984224

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