رویکرد اجتماعی اولویت سفرهای استانی/ 19 میلیون نامه وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ماشاءالله صفار پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: هر یک از سفرهای استانی هیئت دولت دارای ویژگی هایی بوده که ویژگی سفرهای دور سوم مسائل فرهنگی، اجتماعی و مردمی است.

وی افزود: در سفرهای دور سوم استانی، شخص رئیس جمهور ریاست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان ها را عهده دار می شود که تصمیمات خوبی در این جلسات اتخاذ خواهد شد.

قائم‌مقام مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به وصول بیش از 19 میلیون نامه در سفرهای استانی هیئت دولت، از ایجاد تحول در حوزه ارتباطات مردمی رئیس جمهور در سفرهای دور سوم خبر داد و گفت: در این دور، نامه های مردم از حالت سنتی خارج شده و از طریق "سامانه ارتباط دولت با مردم"(سامد) به شکل الکترونیکی تبدیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: عموم مردم می توانند برای ارتباط با رئیس جمهور، با شماره تلفن 111 (سامانه سامد) تماس گرفته و مشکل خود را انتقال دهند. به گفته قائم مقام مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری نامه مکتوب افرادی که به هر دلیل موفق به ارتباط با سامانه سامد نشدند نیز توسط ماموران دریافت خواهد شد.

صفار همچنین اضافه کرد: در دور سوم سفرهای استانی، تعداد زیادی از معاونان وزرا با اختیارات تام در محل سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرکز استان و شهرستان ها حاضر شده و مشکلات مردم را مورد رسیدگی و حل وفصل قرار خواهند داد.

وی گفت: به عنوان مثال در سفر سوم هیئت دولت به آذربایجان شرقی، 70 معاون وزیر با اختیارات تام از ساعت هفت و نیم صبح تا 20 شب در محل 28 دستگاه اجرایی استان حاضر شده و پاسخگوی مراجعان خواهند بود.

قائم مقام مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بازرسان نهاد ریاست جمهوری نیز به طور مستمر و به صورت آشکار و پنهان عملکرد معاونان وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها را ارزیابی و در قالب گزارشی، تقدیم اعضای کابینه و رئیس جمهور خواهند کرد.