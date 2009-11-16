توزیع سهمیه نذورات از اول آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل پرتو زاده رئیس اداره تنظیم بازار کالا و خدمات سازمان بازرگانی استان تهران با بیان این خبر افزود: متقاضیان باید پس از واریز وجه کالاها به حساب ملت کارت خود با مراجعه به انبار ذکر شده درحواله و پس از انتقال وجه به حساب مباشرنسبت به دریافت کالاهای خود توسط دستگاه pos اقدام کنند.

پرتو زاده در خصوص مدارک مورد نیاز برای تحویل حواله گفت: کسانی که ملت کارت خود را دریافت کرده باشند می توانند با در دست داشتن ملت کارت ، شناسنامه ،کارت ملی، کارت سازمان تبلیغات ویا کپی آن ؛ برای گرفتن حواله خود اقدام کنند.همچنین برای مساجد هم داشتن معرفی نامه از امام جماعت مسجد ، ملت کارت و فاکتور سال قبل الزامی است.

پرتو زاده افزود: مسئولان مساجد،هیات ها و حسینیه هایی که سال قبل موفق به دریافت ملت کارت نشده اند می توانند با در دست داشتن کارت سازمان تیلیغات ،شناسنامه، کارت ملی و کپی آن ( برای مساجد معرفی نامه از امام جماعت مسجد، شناسنامه و کارت ملی و کپیکارت ملی ) به ستاد های توزیع نذورات مراجعه و پس از تکمیل فرم ثبت نام مدارک خود را تحویل دهند. ملت کارت این دسته بعد از چند روز آماده شده و می توانند با معرفی به شعبه معرفی شده بانک ملت ، ملت کارت خود را دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد:کلیه متقاضیان نذورات که ملت کارتشان دارای نقص بوده یا اطلاعاتشان اشتباه است؛ می توانند با در دست داشتن مدارک ذکر شده به ستاد های توزیع مراجعه کنند.

پرتو زاده کالاهای توزیعی را این گونه برشمرد: برنج ندا و نعمت، برنج تایلندی، برنج سفید وارداتی، قند، شکر، روغن حلب 5/4 کیلویی، روغن حلب 16 کیلویی و روغن حلب 17 کیلویی کالاهایی اند که به مناسبت ماه محرم و صفر توزیع می شوند.

در سال جاری 8 هزار تن برنج، هزارو 400 تن روغن وهزار تن قند و شکردر قالب سهمیه نذورات مساجد و هیاتها از سوی سازمان بازرگانی استان تهران توزیع می شود.