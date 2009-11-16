اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات قهرمانی پینگ‌ پنگ دسته دو استان در سالن سرحدی بیرجند برگزار شد.

رئیس هیئت پینگ‌ پنگ خراسان جنوبی گفت: این مسابقات با حضور 10 نفر به صورت دوره ‌ای برگزار شد که در پایان محمد نجات، حمید روبیاتی، محسن امیرآبادی‌ زاده و محمدرضا چمنی به مسابقات پینگ ‌پنگ دسته یک راه پیدا کردند.

علیرضا حمیدی افزود: همچنین مسابقات قهرمانی پینگ ‌پنگ دسته یک استان در تاریخ دوشنبه 25 آبان ماه سال جاری ساعت 19 در سالن سرحدی برگزار می ‌شود.

کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات تیراندازی کشور توسط خراسان جنوبی

تیم تیراندازی با کمان استان در قالب تیم بسیج در مسابقات قهرمانی کشور عنوان نائب قهرمانی تیمی را کسب کرد.

سرپرست هیئت تیراندازی با کمان خراسان جنوبی گفت: این تیم که به مسابقات قهرمانی کشور به بندرعباس اعزام شده بود موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی در رشته کامپوند تیمی و همچنین علی رضایی اسفدن مقام دوم انفرادی را از آن خود کرد.

حمید‌رضا لطیفی افزود: علی رضایی اسفدن، نوید ولیان، محسن رضایی اسفدن و حسام خوران اعضای تیم اعزامی را تشکیل دادند.

برگزاری مسابقات فوتسال روستاییان بیرجند

هفته سوم مسابقات فوتسال روستاییان بیرجند جام شهید ابوالطالب بهمدی در چمن مصنوعی ولایت برگزار شد.

رئیس هیئت روستایی و عشایری شهرستان بیرجند گفت: این مسابقات با همکاری هیئت ورزش روستایی و عشایری استان و تربیت‌ بدنی شهرستان بیرجند و فروشگاه آساک دوچرخ خراسان جنوبی برگزار شد.

علیرضا علیزاده افزود: در این مسابقات چاج با نتیجه یک بر صفر سیسکان را شکست داد، دستگرد با نتیجه سه بر دو خراشاد را مغلوب ساخت، اسفهرود با نتیجه شش بر صفر آسو را از پیش رو برداشت و دل‌آباد با نتیجه یک بر صفر بر محمد سلطان غلبه کرد.

وی گفت: از سوی کمیته برگزاری مسابقات تیم فوتسال روستای چاج به عنوان تیم برتر اخلاق و امید غفاری از تیم فوتسال روستای اسفهرود به عنوان بازیکن اخلاق هفته نام گرفت و تیم فوتسال روستای اسفهرود با کسب هفت امتیاز از سه مسابقه به صدر جدول صعود کرد.

اعزام تیم کشتی استان به مسابقات کشوری

تیم کشتی استان برای شرکت در مسابقات نوجوانان آزاد که در استان اصفهان برگزار شد، اعزام شدند.

مهدی باستانی در وزن 46 کیلوگرم، مهران عمرانی در وزن 50 کیلوگرم، علیرضا کراری در وزن 54 کیلوگرم، جلیل آبخیزی در وزن 58 کیلوگرم، علی فیاض در وزن 69 کیلوگرم و آرش ناصر قرایی در وزن 76 کیلوگرم به مربیگری حسن بخشی به این دوره از مسابقات اعزام شدند.