24 توافق جدید سازمان بورس و بانک مرکزی / عرضه سکه در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در بیست و یکمین نشست خود با خبرنگاران گفت: راه اندازی بازار نقدی و آتی ارز از دیگر توافقات است به نحوی که قرار شد در بحث امکان سنجی باهمکاری معاونت ارزی بانک مرکزی مطالعاتی انجام شود.

وی ، بازار نقدی طلا در بورس کالا را از دیگر تفاهم های بانک مرکزی و بورس عنوان کرد و اظهار داشت: قرار شد سکه های نقدی که در بانک کارگشایی عرضه می شود از طریق بورس کالا ارایه شود.

به گفته وی، با وجودی که بانک ملی و کار گشایی برای این امر مقاومت کرده اند اما بانک مرکزی ساز و کار بورس را مناسب تر ارزیابی کرد.

صالح آبادی افزود: بر همین اساس بازار نقدی مکمل قرار داد آتی ( فیوچر) خواهد شد. وی با بیان آنکه ، سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال آن است که قیمت سکه در بورس کالا تعیین شود، گفت: بر همین اساس نرخ سکه از سایت بورس ارایه می شود تا در نهایت قیمتها شفاف شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:در پی برگزاری جلساتی با بانک مرکزی ، این بانک موافقت خود را با اجرای این برنامه اعلام کرد و امیدواریم تاپایان سال اجرایی شود.

وی خصوص جلسات سازمان بورس با بانک مرکزی گفت: مسئولان بازار سرمایه در هفته گذشته جلساتی را با مسئولان بانک مرکزی برگزار و برای همکاری توافقاتی را انجام دادند.

صالح آبادی ادامه داد: راه اندازی بازار ثانویه اوراق گواهی سپرده بانکها و اوراق مشارکت دولتی در بورس یا فرابورس از موارد توافق شده است.

وی گفت: اگر اوراق مشارکت در بازار ثانویه ( بورس یا فرا بورس) منتشر شود نیازی به اینکه 20 درصد از وجوه ناشران در اختیار بانکها برای باز خرید باشد دیگروجود نخواهند داشت.

به گفته وی ، این امر منجر می شود تا منابع بانک و ناشر کمتر درگیر شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در این جلسات قرار شد تا شکل اوراق مشارکتی که بانک مرکزی مجوز آن را صادر می کند تغییر کند.

وی گفت: اگر فردی اوراق منتشره توسط بورس را خریداری نکرد بانک ها بر اساس تضمین ، آنها را خریداری می کنند. صالح آبادی ادامه داد: در صورتی که افزایش سرمایه موسسات خصوصی و دولتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود بانک ها نیز باید به عنوان شرکت های سهامی عام مجوز لازم را از بازار سرمایه دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این روش کوتاه ترین راهکار برای دریافت مجوز توسط شرکت ها است. اوراق مشارکت وی در خصوص اوراق مشارکت ، گفت: فرآیند اعطای مجوز سازمان و بانک مرکزی برای اوراق مشارکت یکسان می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگرتوافق بورس با بانک مرکزی را اتصال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به سامانه (تسویه الکترونیک بانک مرکزی ) اعلام کرد.

به گفته وی، البته با وجودی که این سامانه هنوز درحوزه بانکی راه اندازی نشده اما تا پایان سال ایجاد خواهد شد.

ساز و کار معاملات اعتباری در بورس

وی در این خصوص ساز و کار معاملات اعتباری در بورس گفت: قرار شد کارشناسان بانک مرکزی و بورس این امر را بررسی و با مبالغ کم آن را شروع کنند تا به فرمول مشخصی دست یابیم .( بحث شرعی آن در کمیته فقهی بورس در حال بررسی است.)

صالح آبادی در ادامه تدوین صورتهای مالی نمونه لیزینگها را از دیگر موارد مورد توافق بانک مرکزی و بورس دانست و اظهار داشت: در بحث بانکها صورتهای مالی نهایی شده است و با لیزینگ ها نیز این امر انجام خواهد شد.

وی ، نحوه استفاده از حسابرسان معتمد سازمان بورس را از دیگر توافقات عنوان و تصریح کرد: مقرر شد بانک مرکزی از این گزارشات استفاده کرده و در صورت مشاهده تخلف حسابرسان، آنها را به بورس اعلام کند.

صالح آبادی، بحث استقرار سامانه های پشتیبان بازار سرمایه در ساختمان ایمن بانک مرکزی و طرح نگهداری وجوه مشتریان کارگزاری ها درحساب خود و نحوه استفاده بانک مرکزی از توان کمیته فقهی سازمان بورس ازدیگر توافقات این دو دستگاه بوده است.

امضای الکترونیک

وی گفت : این سازمان در نظر دارد امضای الکترونیک را راه اندازی کرده و به همین منظور به سامانه های وزارت بازرگانی متصل شده است و از بانک مرکزی نیز این امر را پیگری می کنیم.

وی تصریح کرد: تبادل اطلاعاتی بین سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی از دیگر توافقات بوده است که بر اساس آن، قرار شد سازمان بورس آمارها را با فرمت های خاصی در اختیار این بانک قرار دهد.

صالح آبادی از توافق این بانک در خصوص مشخص شدن میزان انتشار اوراق مشارکت هر سال قبل از آغاز سال جدید خبر داد و گفت: همچنین همکار ی واحد ناشران سازمان با واحد نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی از دیگرتوافقات بوده است.

وی تصریح کرد: سازمان بورس به شرکت های بورسی ابلاغ کرد که طبق ماده 41 و 45 قانون ، گزارش هیئت مدیره شرکتها و مجامع را به سازمان بورس ارایه دهند.



صالح آبادی در خصوص جشنواره بازار سرمایه ، گفت: در این جشنواره قرار است برترین شرکت کارگزاری که از محور های جشنواره است معرفی شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان آنکه ، معیار انتخاب بر اساس دستور العمل مربوط به رتبه بندی کارگزاری ها است ، اظهار داشت: سه کار گزار از 87 کارگزاری حایز رتبه الف شدند که بیش از 200 امتیاز داشتند.

وی گفت: همچنین قرار است علاوه بر آنکه برترین ناشر بورسی انتخاب ، سه صندوق سرمایه گذاری نیز مشخص شود .

رئیس سازمان بورس واوراق بهادار تصریح کرد: درصد سهام، بازدهی صندوق و ارزش خالص دارایی ها وترکیب دارایی ها از جمله معیار های انتخاب برترین ها در این بخش بوده است.

وی با بیان آنکه ، همچنین قرار است برترین مدیر صندوق انتخاب شود،گفت: میزان بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک ومدیرانی که حداقل شش ماه فعالیت داشته باشند از معیار های انتخاب بوده است.

صالح آبادی افزود: در این جشنواره 280 اثر از 37 خبرنگاران دریافت ودر هیات داوری مطرح شد. به گفته وی ، قرار است در این جشنواره رتبه های اول تا سوم معرفی شوند که حوزه های خبر ، مقاله، گزارش تحلیلی ، توصیفی ، تحقیقی، یادداشت خبری ، تیتر وعکس نیز سه نفر انتخاب ومعرفی می شوند که البته در برخی از حوزه ها نفر اول نداریم .

وی با بیان آنکه ، همچنین برترین عرضه کننده در حوزه فلزات ، نفت و کالا نیز معرفی خواهد شد، اظهار داشت: برترین ها در حوزه تشکل و مولفین نیز انتخاب خواهند شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادارادامه داد: در این جشنواره خردسال ترین سهامدار تا تاریخ 15 شهریور ماه سال جاری و سالمند ترین سهامدار که 93 سال دارد ، معرفی می شوند.

وی با بیان آنکه ، معرفی فعال ترین سهامدار بورس که فردی حقیقی است ا زدیگر برنامه های این جشنواره است ،اظهار داشت: تعداد نمادهای معاملاتی و میزان سهام در 10 سال گذشته این انتخاب ملاک بوده است .

سخنگوی سازمان بورس واوراق بهادار گفت: برترین شرکت ها نرم افزاری با معیار انتخاب کیفیت و کمیت محصولات ، نوآوری و... نیز تعیین خواهند شد. وی تصریح کرد: نویسندگان حوزه کودک و بازار سرمایه و همچنین برگزیدگان مسابقات مقاله نویسی نیز معرفی می شوند .